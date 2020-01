Gli utenti di Twitter hanno chiesto l’opzione di modificare i tweet sin dal lancio del servizio nel 2006, ma la società ha sempre prevenuto, dicendo che sta esaminando il problema, o considerandolo in profondità, o un centinaio di altri modi per dire “per favore, smettila di disturbarci per questo, per favore . “

Ora, il CEO di Twitter, Jack Dorsey, ha dato forse la risposta più definitiva alla domanda fino ad oggi. Durante un video di domande e risposte con Wired , a Dorsey è stato chiesto se ci sarà un pulsante di modifica per Twitter nel 2020. Risponde con un debole sorriso: “La risposta è no”. Guarda sotto:

Twitter Co-Founder Jack Dorsey Answers Twitter Questions From Twitter | Tech Support | WIRED

Watch this video on YouTube

Video Ottimizzato

Questa non è una grande sorpresa.

Sebbene gli utenti di Twitter abbiano a lungo sostenuto i vantaggi di un pulsante di modifica , la società è sempre stata ambivalente; felice di considerare la domanda per placare i suoi utenti, ma in realtà non si è mai impegnato in una soluzione. Kayvon Beykpour, leader del prodotto Twitter, ha dichiarato l’estate scorsa : “Onestamente, è una caratteristica che penso che dovremmo sviluppare ad un certo punto, ma non è da nessuna parte vicino alle nostre priorità”.

Nel video Domande e risposte, Dorsey espande questo pensiero, osservando che la decisione di escludere un pulsante di modifica ha le sue radici nel design originale di Twitter. “Abbiamo iniziato come SMS, servizio di sms. E come tutti sapete, quando invii un SMS, non puoi davvero riprenderlo ”, dice. “Volevamo preservare quell’atmosfera, quella sensazione, nei primi tempi.”

“Queste sono tutte le considerazioni … Ma probabilmente non lo faremo mai.”

Nota che il servizio è passato da allora, ma la società non considera un pulsante di modifica degno.

Ci sono buone ragioni per modificare i tweet, dice, come correggere errori di battitura e collegamenti interrotti, ma anche applicazioni dannose, come la modifica di contenuti per indurre in errore le persone.

“Quindi, queste sono tutte le considerazioni”, afferma Dorsey. “Ma probabilmente non lo faremo mai.”

Ma ancora una volta, nota che c’è solo un pizzico di ambiguità in ciò che dice (” probabilmente non lo faremo mai”), che lascia aperta la possibilità di abilitare le modifiche in futuro.

Sia per strategia che per dispetto, Dorsey non si impegnerà completamente in una risposta, dandosi la possibilità di cambiare idea in futuro.

Almeno, quindi, capisce il fascino di un pulsante di modifica.