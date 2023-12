Smart City Expo Doha 2023 Un Successo Straordinario

Il Contesto dell’Evento

Il Smart City Expo Doha 2023, svoltosi il 29 e 30 novembre presso il Congress Centre dell’Expo 2023 Doha a Al-Bidda Park, ha rappresentato un notevole successo, con oltre 4.500 visitatori, sia in presenza che online, provenienti da più di 87 nazionalità. Questa affluenza testimonia l’importanza crescente delle smart city nel panorama tecnologico e urbanistico globale.

Approfondimenti e Innovazioni

Durante l’evento, che è stato il terzo della serie annuale, 85 esperti locali e internazionali hanno partecipato a 43 sessioni. Questi incontri hanno offerto nuove prospettive su come creare città e comunità di nuova generazione fiorenti, sfruttando le tecnologie emergenti e il potere dei dati. Oltre 40 aziende hanno presentato soluzioni intelligenti sulla Piattaforma di Abilitazione Digitale, dimostrando l’ampio interesse nel campo delle soluzioni smart per le città.

L’impegno del Qatar verso le Smart City

Reem Mohammed al-Mansoori, sottosegretario assistente per gli Affari dell’Industria Digitale presso il Ministero delle Comunicazioni e dell’Informatica del Qatar (MCIT), ha sottolineato l’importanza dell’evento: “Con il successo di questo evento, il Qatar ha affermato con forza il proprio ruolo di forza regionale nel dialogo globale sulla promozione delle smart city e delle iniziative urbane sostenibili”.

Queste parole riflettono l’impegno del Qatar a essere un leader nella trasformazione urbana sostenibile e nell’innovazione tecnologica.





Partenariati e Futuro Innovativo

Gli esiti del congresso includono l’avvio di partenariati che potrebbero portare ad approcci pionieristici e innovativi nel modo di fare affari, lavorare, apprendere e vivere. Questo promette un futuro eccitante, sostenibile e connesso, guidato dai dati.

La discussione si è concentrata sulla governance dei dati centrata sul cittadino per plasmare un panorama di e-governance progressivo, evidenziando l’importanza dell’intelligenza culturale per trasformazioni inclusive e sostenibili nelle città cognitive. L’obiettivo generale dell’evento era quello di promuovere l’egovernance e l’intelligenza urbana per il futuro.

Coinvolgimento del Settore Aziendale

Thani al-Malki, direttore commerciale di Ooredoo Qatar, ha condiviso: “L’evento ci ha permesso di dimostrare come Ooredoo Qatar possa aiutare le aziende e i clienti a migliorare il loro mondo. Come principale fornitore di telecomunicazioni e ICT del Qatar, il congresso ha discusso una serie di innovazioni progettate per arricchire la vita digitale delle persone attraverso soluzioni tecnologiche intelligenti pronte per il futuro per una vita sostenibile, in linea con la Visione Qatar 2030”. Queste affermazioni sottolineano l’impegno dell’azienda nell’integrare soluzioni innovative per un mondo più verde e connesso.

Supporto e Sponsorizzazione

Il successo dell’evento è stato ulteriormente rafforzato dalla crescente accettazione intersettoriale del ruolo vitale dei dati e della connettività nel forgiare un mondo migliore per tutti, attirando una rete potente di sostenitori, partner e sponsor. Ooredoo è stato uno sponsor diamante dell’evento, e QNB è stata la banca ufficiale.

Innovazioni Sostenibili e il Futuro delle Smart City

L’Expo ha evidenziato il ruolo cruciale delle smart city come catalizzatori per lo sviluppo sostenibile. Le sessioni hanno esplorato come le tecnologie innovative possono essere integrate nelle città per promuovere un futuro più verde.

L’Importanza dell’Evento nel Contesto Regionale

L’entusiasmo e il coinvolimento mostrati al Smart City Expo Doha 2023 riflettono l’importanza di questo evento come piattaforma regionale per la gestione intelligente delle future città. Khalid Ahmed al-Sada, vicepresidente esecutivo senior del Gruppo QNB per la Corporate e Institutional Banking, ha commentato: “È un onore essere il Sponsor Ufficiale dello Smart City Expo Doha 2023, una delle piattaforme regionali più importanti specializzate nella gestione intelligente delle future città. Le smart city sono il futuro, e siamo orgogliosi di far parte degli sforzi dello Stato del Qatar per diventare una smart city leader nel mondo. Abbiamo allineato i nostri obiettivi con gli obiettivi ESG e integrato l’ESG nelle nostre operazioni”.

L’Avanzamento della Tecnologia e la Sostenibilità

Il Smart City Expo Doha 2023 non è stato solo un incontro per condividere idee e pratiche migliori, ma anche un momento per mostrare l’avanzamento della tecnologia e il suo ruolo nella creazione di città sostenibili. Le sessioni hanno messo in luce l’importanza di utilizzare le tecnologie avanzate per migliorare la qualità della vita urbana, riducendo al contempo l’impatto ambientale e promuovendo uno sviluppo sostenibile.