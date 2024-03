Ritorna per legge il Green Pass? Scopri cosa sta succedendo realmente al Ministero della Salute

Green pass globale: tra innovazione e sovranità nazionale

Nel cuore dell’attualità tecnologica e sanitaria, emerge il dibattito sul ‘Green pass globale’, una tematica che intreccia le dinamiche di innovazione, privacy, e sovranità nazionale.

La recente presa di posizione del Ministro della Salute italiano, Orazio Schillaci, ha riacceso i riflettori su questa questione, delineando un panorama in rapida evoluzione dove la tecnologia si scontra e si armonizza con le politiche sanitarie globali.

L’essenza del Green pass globale

Il ‘Green pass globale’ rappresenta un’ambiziosa iniziativa, frutto di un accordo tra l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) e l’Unione Europea, volto a facilitare la condivisione internazionale dei dati legati alla certificazione vaccinale.

Questo strumento digitale, che prende spunto dal modello implementato durante la pandemia di Covid-19, si propone come soluzione per gestire future emergenze sanitarie globali, attraverso la digitalizzazione del certificato internazionale di vaccinazione o profilassi.

La portata di tale iniziativa è notevole, considerando il potenziale di semplificazione dei viaggi internazionali e di rafforzamento delle misure di controllo sanitario.

Tuttavia, l’annuncio del Ministro Schillaci sull’intenzione italiana di non aderire a questo sistema solleva questioni fondamentali riguardo l’equilibrio tra innovazione tecnologica, privacy dei dati sanitari e autonomia delle politiche sanitarie nazionali.

La posizione italiana: autonomia e digitale

L’Italia, attraverso le parole del Ministro della Salute, ha chiarito la sua posizione in merito al Green pass globale, sottolineando come l’adesione a questo sistema non sia in linea con gli obiettivi nazionali, in particolare quelli legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nel settore della salute.

Il focus italiano si concentra sulla piena operatività del fascicolo sanitario elettronico, un progetto che mira a digitalizzare e rendere più accessibili le informazioni sanitarie dei cittadini, all’interno di un quadro di sicurezza e privacy.

Questa scelta riflette una visione strategica che privilegia lo sviluppo di soluzioni digitali interne, rispettose della sovranità dei dati e delle specificità del contesto sanitario nazionale. Allo stesso tempo, apre un dialogo sul ruolo che gli Stati nazionali intendono giocare nell’arena della salute digitale globale, in un equilibrio tra cooperazione internazionale e autonomia decisionale.

Innovazione, privacy e cooperazione internazionale

Il dibattito sul Green pass globale tocca punti nevralgici dell’era digitale: l’innovazione tecnologica nel settore sanitario, la tutela della privacy e la necessità di un’efficace cooperazione internazionale.

L’assicurazione dell’Oms sulla non compromissione della privacy e dei dati sanitari personali con l’adozione di questo strumento rappresenta un elemento chiave nella discussione, sollevando interrogativi su come garantire la sicurezza dei dati in un contesto di scambio internazionale.

Inoltre, la volontarietà dell’adesione degli Stati membri dell’UE a questo sistema sottolinea l’importanza di trovare un equilibrio tra i benefici dell’integrazione tecnologica e la necessità di preservare le specificità e le priorità di ogni paese.

La digitalizzazione del certificato internazionale di vaccinazione, inserita nella più ampia strategia digitale dell’Oms del 2020, rappresenta un tassello di un mosaico più complesso, che include lo sviluppo della telemedicina e l’ampliamento della sicurezza sanitaria globale.

Il ‘Green pass globale’ si configura, quindi, come un campo di tensione e di opportunità, dove le sfide della digitalizzazione e dell’innovazione si incontrano con le prerogative di sovranità e con le esigenze di tutela della privacy.

La posizione italiana, in questo contesto, evidenzia la ricerca di un percorso proprio, che concili tecnologia e autonomia, nel quadro di un dialogo costruttivo con le istanze internazionali.

La questione del ‘Green pass globale’ rimane aperta, simbolo delle sfide e delle possibilità che l’intersezione tra tecnologia e salute pubblica presenta nell’era globale. L’Italia, con la sua scelta, invita a una riflessione profonda sulle direzioni future della sanità digitale, in un equilibrio tra innovazione, privacy e cooperazione internazionale.