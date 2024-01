Rincari fino a 177 euro per le bollette con tariffa placet: ecco come difendersi.

Bollette del Gas: Rincari e Strategie nel Mercato Libero

Introduzione: Un Cambiamento Imminente La questione delle bollette del gas in Italia è divenuta un argomento di primaria importanza. Con la fine del mercato di maggiore tutela, prevista per il 2024, i consumatori domestici non vulnerabili devono affrontare un significativo cambiamento.

Molti di loro si trovano davanti a una scelta: rimanere con l’offerta “placet” o “placet in deroga” proposta dall’Autorità per l’energia, o avventurarsi nel mercato libero. Queste decisioni hanno un impatto diretto e concreto sulle spese familiari.

Sovrapprezzi Imminenti La transizione al mercato libero comporta un potenziale aumento delle tariffe. Secondo le analisi, alcune famiglie potrebbero affrontare un incremento fino a 177 euro all’anno.

Questi aumenti sono influenzati anche dal ritorno dell’aliquota IVA ordinaria, che per consumi fino a 480 metri cubi passa dal 5% al 10%, e oltre questa soglia raggiunge il 22%.

Oneri di Sistema e Impatto Sul Consumatore Oltre agli aumenti dell’IVA, anche gli altri oneri di sistema tornano a prezzo pieno, gravando ulteriormente sulle bollette.

Questi aumenti riguardano tutti i clienti, indipendentemente dall’offerta sottoscritta, aumentando la pressione sui bilanci familiari.

Tariffe Placet: Un Dilemma per i Consumatori I clienti non vulnerabili che non hanno ancora scelto un fornitore per il 2024 rischiano di essere trasferiti automaticamente sotto la “placet in deroga”.

Questa tariffa presenta condizioni economiche definite dall’Autorità, ma anche una componente fissa annuale decisa dal venditore. Confrontando le tariffe “placet” con quelle “placet in deroga” emerge che le prime tendono ad essere più costose.

Strategie di Mercato e Possibili Interventi dell’Antitrust Alcuni esperti hanno sollevato preoccupazioni riguardo una possibile “strategia di cartello” dietro le tariffe placet.

Questo potrebbe portare a un intervento dell’Antitrust, in quanto le offerte placet risultano mediamente più costose rispetto alle placet in deroga e ad altre offerte dello stesso venditore.

Come Trovare le Offerte Migliori I consumatori possono utilizzare strumenti come il Portale offerte (https://www.ilportaleofferte.it/portaleOfferte/) per confrontare le varie tariffe. Questo sito consente di inserire specifiche esigenze e trovare l’offerta migliore in base alla tipologia di uso, alla classe del contatore e ad altri parametri personali.