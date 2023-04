Punizioni religiose alle donne iraniane erogate attraverso il riconoscimento facciale delle telecamere urbane

Polizia iraniana lancia un ennesimo giro di vite contro le donne che non seguono le regole imposte dalla Repubblica Islamica. In un annuncio fatto in questi giorni, le autorità iraniane hanno annunciato che telecamere intelligenti saranno installate in luoghi pubblici per identificare le donne che non indossano l’hijab. Le donne scoperte riceveranno un SMS dalle autorità.

Secondo l’agenzia di stampa iraniana Irna, l’obbligo dell’hijab è fondamentale per la “preservazione dei valori spirituali e della moralità pubblica”. Apparire in pubblico senza il velo, infatti, viene considerato un’offesa contro la società e la religione, e provoca insicurezza.

Non è la prima volta che il governo iraniano adotta una politica di questo tipo. L’hijab è obbligatorio per tutte le donne in pubblico e in molte situazioni private dal 1979, quando il regime islamico ha preso il controllo del paese. Nel corso degli anni, le autorità hanno adottato varie tattiche per garantire l’osservanza dell’obbligo dell’hijab, tra cui multe e addirittura l’arresto.

La mossa della polizia iraniana arriva a seguito delle proteste che si sono verificate nel paese a metà settembre del 2022, dopo la morte di Mahsa Amini mentre era in custodia della polizia per non aver indossato in modo corretto l’hijab. La morte di Mahsa Amini ha scatenato un’ondata di proteste senza precedenti in Iran, con centinaia di arresti e vittime.

Molti iraniani, soprattutto le donne, sono stanchi dell’obbligo dell’hijab e delle restrizioni imposte dal regime. Nonostante il pericolo di essere arrestate, molte donne si presentano in pubblico senza il velo. La decisione della polizia di utilizzare telecamere intelligenti per identificare le donne che non rispettano l’obbligo dell’hijab potrebbe intensificare il conflitto tra il regime e la popolazione.

La situazione in Iran è complessa e molte organizzazioni internazionali si sono impegnate per difendere i diritti delle donne e degli individui nel paese. Tuttavia, il regime iraniano continua a reprimere la libertà e i diritti fondamentali della popolazione.

Inoltre, l’uso di telecamere intelligenti per identificare le donne che non indossano l’hijab solleva alcune preoccupazioni sulla privacy e la sorveglianza delle autorità. Questo potrebbe essere solo l’inizio di una maggiore sorveglianza e controllo da parte del regime iraniano.

In conclusione, la decisione della polizia iraniana di utilizzare telecamere intelligenti per identificare le donne che non indossano l’hijab è solo l’ultimo giro di vite del regime contro la popolazione. La situazione in Iran rimane critica e molte organizzazioni internazionali stanno cercando di sensibilizzare l’opinione pubblica sulla questione dei diritti umani nel paese.