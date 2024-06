Nuova potente tempesta solare in arrivo anche in Italia: ecco quali sono i rischi a cui si va incontro

Tempesta Solare del 10 Giugno 2024: Rischi e Implicazioni sulla Terra

Lunedì 10 giugno 2024, gli scienziati dello Space Weather Prediction Center della NOAA hanno previsto l’impatto di una tempesta geomagnetica di classe G2 sulla Terra. Questo evento, sebbene classificato come moderato, porta con sé una serie di rischi significativi per le infrastrutture tecnologiche e la vita quotidiana sul nostro pianeta. La tempesta è scaturita da un’espulsione di massa coronale (CME) a seguito di un brillamento solare di classe M 9.7, verificatosi il 8 giugno. Questi fenomeni, legati all’attività magnetica delle macchie solari, sono diventati sempre più frequenti e potenti man mano che il Sole si avvicina al picco del suo ciclo undecennale. Comprendere le cause e le conseguenze delle tempeste solari è cruciale per mitigare i rischi e proteggere le nostre infrastrutture vitali.

L’origine della Tempesta Solare: Brillamenti e CME

Il fenomeno alla base della tempesta geomagnetica odierna è iniziato con un brillamento solare di classe M 9.7, scaturito dal complesso di macchie solari AR 3697. Questo evento ha prodotto un’espulsione di massa coronale (CME), un’enorme quantità di plasma solare e particelle cariche che sono state proiettate verso la Terra.

I brillamenti solari sono eruzioni violente sulla superficie del Sole, dove linee del campo magnetico si spezzano e riagganciano, liberando energia inimmaginabile. Tali eventi non sono rari durante i periodi di massima attività solare, ma la loro intensità può variare notevolmente.

L’AR 3697 è una regione particolarmente attiva e instabile del Sole, già responsabile di tempeste solari intense nel mese precedente. La sua riapparizione e la successiva attività hanno evidenziato la sua potenza e la capacità di influenzare significativamente il nostro pianeta.

La CME del 8 giugno è stata abbastanza potente da raggiungere la Terra in poco più di due giorni, provocando la tempesta geomagnetica prevista per oggi.

Rischi per le Infrastrutture Tecnologiche

Le tempeste geomagnetiche possono avere effetti devastanti sulle infrastrutture tecnologiche della Terra. Quando una CME colpisce il campo magnetico terrestre, induce correnti geomagnetiche che possono sovraccaricare e danneggiare i trasformatori elettrici e le reti di distribuzione. Questo può portare a blackout estesi e prolungati, come quelli che potrebbero verificarsi in diverse regioni oggi.

Inoltre, le comunicazioni radio ad alta frequenza (HF) sono particolarmente vulnerabili durante questi eventi. Le onde radio HF sono cruciali per la navigazione aerea e marittima, oltre che per le comunicazioni militari e di emergenza. L’interferenza causata da una tempesta geomagnetica può interrompere questi servizi, mettendo a rischio la sicurezza e la coordinazione in situazioni critiche.

Anche i satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) sono esposti a rischi significativi. L’aumento della densità atmosferica causato dalla tempesta geomagnetica aumenta la resistenza sui satelliti, che possono deorbitare e bruciare nell’atmosfera. Questo è ciò che è successo a decine di satelliti Starlink nel febbraio 2023, quando una tempesta geomagnetica simile ha causato il loro rientro incontrollato.

Effetti sulla Salute Umana e l’Ambiente

Oltre ai rischi tecnologici, le tempeste geomagnetiche possono avere effetti diretti e indiretti sulla salute umana e sull’ambiente. Le particelle energetiche accelerate dalle CME possono penetrare l’atmosfera terrestre, aumentando il livello di radiazioni a cui sono esposti gli astronauti e, in misura minore, gli equipaggi degli aerei di linea che volano ad alte latitudini. Anche se i livelli di radiazione durante una tempesta G2 non sono generalmente pericolosi per la salute umana, eventi più intensi possono rappresentare una seria minaccia.

Gli animali che utilizzano il campo magnetico terrestre per la navigazione, come molti uccelli migratori e cetacei, possono essere disorientati dalle tempeste geomagnetiche. Ci sono stati casi documentati di spiaggiamenti di massa di globicefali durante forti tempeste solari, che suggeriscono un’interferenza con il loro senso di orientamento magnetico. Questo fenomeno evidenzia come le tempeste solari possano avere effetti ecologici su larga scala, influenzando gli ecosistemi e la biodiversità.

Previsioni Future e Monitoraggio Solare

Il Sole sta attualmente attraversando un periodo di massima attività del suo ciclo undecennale, che culminerà tra la fine del 2024 e l’estate del 2025. Questo significa che la frequenza e l’intensità delle tempeste solari potrebbero aumentare nei prossimi mesi. Gli scienziati utilizzano una varietà di strumenti per monitorare l’attività solare, tra cui satelliti specializzati e osservatori terrestri. Il monitoraggio costante consente di prevedere e prepararsi meglio a questi eventi, riducendo potenzialmente i danni.

La classe di una tempesta solare, che varia da G1 (debole) a G5 (estremo), determina la sua potenza e i suoi effetti potenziali. La tempesta di oggi è classificata come G2, che è considerata moderata ma comunque significativa. Eventi più forti, come una tempesta di classe G5, potrebbero avere conseguenze catastrofiche, inclusi blackout globali e danni irreparabili ai satelliti.

Cosa fare?

La tempesta solare prevista per il 10 giugno 2024 rappresenta un esempio dei rischi legati all’attività solare. Sebbene classificata come moderata, essa evidenzia la vulnerabilità delle nostre infrastrutture tecnologiche e l’importanza di un monitoraggio costante. Con il Sole che si avvicina al picco del suo ciclo undecennale, è essenziale aumentare la consapevolezza e la preparazione per eventi solari futuri. Solo attraverso la ricerca continua e l’innovazione tecnologica possiamo mitigare i rischi e proteggere la nostra società dagli impatti delle tempeste geomagnetiche.