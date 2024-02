La fregatura delle bollette con il passaggio da tutelato a libero mercato: ecco perchè aumentano i prezzi.

Bollette, la beffa: con il passaggio al mercato libero del gas poca concorrenza e tariffe più alte

In un contesto energetico in rapida evoluzione, il passaggio dal mercato tutelato a quello libero del gas sembrava promettere una nuova era di concorrenza e risparmio per i consumatori italiani. Tuttavia, le recenti analisi condotte da Assoutenti e dal Centro di Formazione e Ricerca sui Consumi (C.r.c.) rivelano una realtà ben diversa: una beffa per i consumatori, con rincari significativi sulle bollette e una concorrenza che stenta a decollare.

Questo articolo esplora le dinamiche dietro questi aumenti, mettendo in luce le sfide del settore energetico e le implicazioni per i consumatori italiani.

La promessa infranta del mercato libero

Il primo luglio segna una tappa cruciale per il mercato energetico italiano, con la fine del regime di mercato tutelato per il gas e l’imminente transizione per l’energia elettrica. Tuttavia, l’attesa riduzione dei costi energetici non si è materializzata come sperato. Le indagini condotte da Assoutenti e C.r.c. hanno dimostrato che, contrariamente alle aspettative, i contratti a prezzo fisso nel nuovo mercato libero non offrono vantaggi economici rispetto alle tariffe del regime tutelato, anzi, registrano un incremento medio della spesa annua per i consumatori di 188,6 euro, equivalente a un aumento del 12,2%.

Questo scenario solleva interrogativi sull’efficacia della liberalizzazione del mercato nel stimolare una vera concorrenza tra gli operatori, lasciando i consumatori in una posizione di svantaggio.

L’illusione del risparmio nei contratti variabili

Sebbene il mercato libero promettesse maggiore flessibilità e potenziali risparmi attraverso contratti a prezzo variabile, la realtà mostra un quadro meno ottimistico. L’analisi delle offerte disponibili nelle 20 città italiane monitorate rivela che solo una manciata di queste rappresenta una soluzione più conveniente rispetto al regime tutelato, con un risparmio medio annuo limitato a 43 euro, pari a un modesto -2,8%.

Tale situazione evidenzia non solo la scarsità di offerte realmente vantaggiose ma anche l’esposizione al rischio legato alla volatilità dei prezzi energetici, un fattore che molti consumatori potrebbero non essere pronti ad affrontare.

Concorrenza assente e prospettive future

La transizione verso il mercato libero del gas non ha innescato la concorrenza virtuosa auspicata a beneficio dei consumatori. Le società energetiche, timorose di impegnarsi in contratti a lungo termine a causa dell’instabilità dei prezzi, offrono poche alternative vantaggiose, sia nei contratti a prezzo fisso che in quelli variabili.

Questa mancanza di concorrenza effettiva solleva questioni critiche sulla regolamentazione del mercato energetico e sul ruolo delle autorità di vigilanza nel garantire che la liberalizzazione porti ai benefici promessi per i consumatori.

Mentre ci avviciniamo alla liberalizzazione del mercato dell’elettricità, è fondamentale riflettere su queste lezioni per evitare che la storia si ripeta, lasciando i consumatori a fronteggiare ulteriori aumenti senza reali alternative di risparmio.

In conclusione, la transizione al mercato libero del gas in Italia si è rivelata una sfida complessa, con benefici promessi che si sono trasformati in costi aggiuntivi per i consumatori. La mancanza di una concorrenza efficace e le limitate opzioni di risparmio evidenziano la necessità di un intervento normativo mirato a proteggere i consumatori e a stimolare una vera competizione nel settore. Solo così sarà possibile realizzare la promessa di un mercato energetico più equo e vantaggioso per tutti.