Inclucity da Elena Goitini Ceo BNL Bnp Paribas arriva un progetto speciale di inclusione sociale nelle Periferie Italiane #muovereilmondo

BNL BNP PARIBAS LANCIA IL “PROGETTO INCLUCITY” PER L’INCLUSIONE SOCIALE NELLE PERIFERIE ITALIANE

Un Impegno Deciso per le Comunità Marginalizzate

Nel contesto di una società sempre più complessa e in evoluzione, la questione dell’inclusione sociale assume un’importanza sempre maggiore. In questo scenario, BNL BNP Paribas, una delle istituzioni finanziarie leader in Italia, si è impegnata a promuovere un cambiamento positivo attraverso il “Progetto IncluCity”. Questa iniziativa audace e proattiva mira a sostenere bambini e giovani residenti in quartieri periferici di cinque città italiane: Milano, Napoli, Padova, Prato e Roma.

Il termine “periferia”, di origine greca con il verbo “portare”, suggerisce il concetto di trasferimento dalla campagna alla città nel corso della storia. Tuttavia, oggi ciò che occorre chiedersi è cosa possiamo portare nei quartieri periferici, cosa già esiste e cosa manca. Da questa riflessione nasce il “Progetto IncluCity” di BNL BNP Paribas, un’iniziativa che si pone l’obiettivo di favorire l’inclusione sociale in questi quartieri svantaggiati e carenti di risorse.

Un’Evoluzione del “Projet Banlieues” in Terra Italiana

Il “Progetto IncluCity” rappresenta un’estensione del “Projet Banlieues” del Gruppo BNP Paribas, un’iniziativa che ha visto la luce nel 2006 e che, per la prima volta, si evolve al di fuori dei confini francesi. Questo progetto è stato progettato per affrontare le sfide dell’inclusione sociale in quartieri marginalizzati.

Una Realtà Preoccupante: Milioni di Bambini e Adolescenti Vulnerabili

Secondo Save the Children, che collabora con la Comunità di Sant’Egidio e la Fondazione Alberto e Franca Riva in questa iniziativa, quasi 3 milioni e 800mila bambini e adolescenti in Italia vivono nelle città metropolitane, spesso in quartieri svantaggiati e carenti di risorse. Questi giovani affrontano sfide legate alla mancanza di spazi, infrastrutture, stimoli e opportunità per crescere in modo sano e positivo.

La Collaborazione con le Associazioni Locali

Il “Progetto IncluCity” è un esempio di collaborazione tra il settore privato e le organizzazioni non profit che operano da anni in queste realtà. L’obiettivo è sostenere l’inclusione sociale giovanile attraverso l’implementazione di progetti e attività innovative e la creazione di una rete di organizzazioni locali. Questa iniziativa coinvolge diverse città italiane:

Giambellino – Milano: In collaborazione con Save the Children, dove sono attivi i Punti Luce di quest’ultima. Macrolotto Zero – Prato: Un’area dove la Fondazione Alberto e Franca Riva sta lavorando attivamente. Ponte di Nona – Roma: In collaborazione con la Comunità di Sant’Egidio. Portello – Padova: Insieme alla Comunità di Sant’Egidio. Doganella – Napoli: A sostegno della Scuola del Fare “Giulia Civita Franceschi” con Fondazione Riva.

La selezione di queste città e progetti è stata fatta in linea con la presenza di BNL BNP Paribas e delle sue Direzioni Territoriali in queste regioni. Questo sottolinea l’impegno concreto della banca nel sostenere le comunità locali.

La Visione delle Leader di BNL BNP Paribas

Claudia Cattani, Presidente di BNL BNP Paribas e Findomestic Banca, ha affermato: “Crediamo nel valore della ‘prossimità’ perché siamo una Banca nazionale, al contempo presente e attiva sui territori dove si svolge la vita economica e sociale del Paese. Il Progetto IncluCity guarda alle periferie per sostenere iniziative di coinvolgimento soprattutto dei giovani, condividendo con loro saperi, valori, esperienze che contribuiscano a farne donne ed uomini più consapevoli, pronti alla vita e padroni, il più possibile, di scelte ed obiettivi”.

Elena Goitini, Amministratore Delegato di BNL e Responsabile del Gruppo BNP Paribas in Italia, ha aggiunto: “La nostra iniziativa si sviluppa sulla base del successo del ‘Projet Banlieues’ della Capogruppo che, dal 2006, ha sostenuto oltre 1000 progetti di inclusione sociale. L’ambizione oggi, anche attraverso le donne e gli uomini della Banca presenti sui territori, è promuovere un ‘ecosistema sociale’ dedicato alle periferie e affiancare le associazioni attive a livello locale a favore di realtà con situazioni di difficoltà e disagio, guardando ai giovani come artefici di un ‘futuro in potenza’, perché acquisiscano conoscenze e strumenti utili a sé stessi e agli altri”.

Un’Iniziativa Multidimensionale per la Crescita Umana e Professionale

Il “Progetto IncluCity” abbraccia una vasta gamma di attività finalizzate a promuovere una crescita umana e professionale significativa. Queste attività includono il supporto allo studio, l’orientamento scolastico, la promozione della conoscenza delle professioni e delle nuove competenze nel campo delle tecnologie e della sostenibilità, laboratori artistici e creativi, percorsi di lettura, visite culturali, sportelli della legalità e molto altro. L’obiettivo è contribuire a sviluppare una consapevolezza e conoscenza civica che siano fondamentali per la crescita di ciascun individuo.

Il “Progetto IncluCity” è pianificato per l’intero anno 2024. Questo rappresenterà un importante punto di controllo per valutare i risultati ottenuti in base agli obiettivi prefissati e definire i prossimi passi per il futuro. Questa iniziativa è destinata a lasciare un’impronta duratura nelle comunità coinvolte.

#muovereilmondo: Un Invito all’Azione

L’hashtag #muovereilmondo è stato scelto per rappresentare il “Progetto IncluCity”. Questo non è semplicemente uno slogan, ma un invito all’azione che unisce coloro che credono nel potere di “s-muovere” le cose, promuovendo il cambiamento e accompagnando le transizioni. BNL BNP Paribas e le associazioni coinvolte sono determinate a rendere il mondo un luogo migliore per tutti, partendo dalle periferie, dove la trasformazione può fare una differenza significativa.

