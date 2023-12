Il Progetto DELL di Casey Una Rivoluzione Digitale per l’Accessibilità nelle Smart City

Casey Vince il Premio al World Smart City Expo

La città di Casey ha recentemente ricevuto un riconoscimento internazionale al World Smart City Expo (WSCE) per la creazione e l’implementazione del suo progetto Digital Equity Living Lab (DELL). Questo premio sottolinea l’importanza di iniziative locali che hanno un impatto significativo e trasformativo sulla vita dei cittadini.

La Visione di Casey per un Futuro Digitale

Il CEO della città di Casey, Glenn Patterson, ha espresso grande soddisfazione per il successo del progetto DELL, riconoscendo il ruolo chiave della tecnologia, dell’innovazione e della gestione dei dati nell’affrontare le sfide del mondo moderno. L’accesso a queste risorse e la conoscenza per utilizzarle sono fondamentali per la comunità di Casey.

DELL: Promuovere l’Inclusione Digitale a Livello Locale

Il progetto DELL è stato progettato per migliorare l’accesso, l’accessibilità e le competenze digitali dei residenti locali, in particolare nella zona di Doveton. L’iniziativa ha affrontato con successo l’esclusione digitale, promuovendo una comunità digitale fiorente.

Iniziative Innovative per l’Accesso Digitale





Per aumentare l’accesso a Internet, il programma ha introdotto panchine intelligenti, pensiline per autobus smart e sette nuovi hotspot Wi-Fi gratuiti a Doveton. Un hub informatico comunitario è stato anche inaugurato per promuovere un accesso più equo, insieme alla distribuzione di 17 laptop e 100 dispositivi di ricarica portatili ai membri della comunità​​.

Parte 2: Il Futuro Digitale di Casey: Espansione e Impatto del Progetto DELL

Aspetti Innovativi del Programma DELL

DELL si è distinto per le sue componenti più coinvolgenti, come la vetrina digitale immersiva, le sessioni di supporto tecnologico e i programmi di alfabetizzazione digitale. Queste iniziative hanno creato un ambiente di apprendimento digitale più potente ed emancipante, particolarmente utile per i partecipanti provenienti da contesti culturali e linguistici diversi.

Successo e Riconoscimento per Casey

L’enorme successo del programma DELL dimostra che la città di Casey è una comunità all’avanguardia, che abbraccia la collaborazione e le tecnologie digitali. Questo progetto non solo ha migliorato la vita quotidiana dei residenti, ma ha anche posto le basi per future iniziative digitali nella città.

Il Futuro del Programma DELL

Sebbene il programma DELL sia giunto al termine, il suo impatto straordinario suggerisce che dovrebbe continuare ad espandersi, raggiungendo un’area più ampia della città di Casey. L’impegno di Casey verso l’innovazione digitale e l’inclusione sociale è un esempio ispiratore per altre città che mirano a diventare smart cities.

Conclusioni e Prospettive per le Smart Cities

Il caso di Casey illustra come le smart cities possano utilizzare la tecnologia per migliorare la vita dei loro cittadini, promuovendo l’accesso digitale e l’inclusione. Questa iniziativa rappresenta un modello per altre città che aspirano a trasformarsi in comunità più intelligenti, connesse e inclusive​​.