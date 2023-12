Finisce il mercato tutelato gas e luce ed arrivano le truffe sulle bollette: ecco come non farsi fregare i soldi

L’Addio al Mercato Tutelato di Gas e Luce: Tra Truffe e Precauzioni

Il Passaggio al Mercato Libero: Una Transizione Cruciale Il prossimo stop al mercato tutelato del gas previsto per il 10 gennaio 2024 e, successivamente, quello dell’elettricità ad aprile, segna un punto di svolta significativo per milioni di famiglie italiane. In questo delicato periodo di transizione, i consumatori devono fare attenzione alle truffe, con i truffatori pronti a sfruttare la confusione e l’incertezza, colpendo in particolare gli utenti più anziani.

Nessuna Fretta nel Cambio Fornitore È importante sottolineare che non vi è alcuna fretta nel passaggio al mercato libero. Le famiglie che non hanno ancora effettuato il cambio entro gennaio non incorrono in sanzioni né rischiano di rimanere senza servizi. Per il gas, i clienti riceveranno un’offerta ‘Placet’, mentre per l’elettricità, chi non sottoscriverà un contratto con un operatore del mercato libero passerà automaticamente al Servizio a Tutele Graduali (Stg).

Riconoscere e Evitare le Truffe Telefoniche Un segnale di allarme durante una chiamata da parte di fornitori è la pressione nell’attivare rapidamente il contratto. È consigliabile chiedere una copia del contratto per analizzarlo con calma. È importante sapere che enti come l’Arera non contattano direttamente i clienti per attivare contratti. La consapevolezza degli utenti su questi aspetti è cruciale per evitare truffe.

Le Truffe Telefoniche: Una Minaccia in Crescita Le truffe telefoniche sono diventate sempre più diffuse, tra cui la nota truffa ‘del sì’, dove la semplice affermazione positiva del cliente viene usata per attivare forniture a sua insaputa. È fondamentale essere vigili e informati per non cadere in questi inganni.

Proteggere i Propri Dati: Codici Pod e Pdr Una regola fondamentale è non fornire i codici Pod (per l’energia elettrica) e Pdr (per il gas) durante le chiamate. Questi codici sono essenziali per identificare l’utenza e sono utilizzati per cambiare operatore senza interruzione di servizio, quindi è vitale mantenerli riservati.

Gas e Luce nel Mercato Libero: Consigli per Navigare la Transizione

Informarsi e Prepararsi al Cambiamento Con l’imminente fine del mercato tutelato, è fondamentale che i consumatori si informino adeguatamente sulle procedure e sui diritti a loro disposizione. La conoscenza è l’arma più potente contro le truffe e le pratiche ingannevoli.

Come Gestire le Offerte dei Fornitori Quando si viene contattati da fornitori, è importante verificare l’identità dell’operatore e prendere tempo per valutare le offerte. Non si deve mai sentire la pressione di prendere decisioni affrettate, specialmente in questioni che riguardano servizi essenziali come gas e luce.

La Consapevolezza è la Chiave per Evitare le Truffe La consapevolezza degli utenti è scarsa in questo settore, come evidenziato da esperti del campo. Comprendere i rischi e sapere come proteggersi è cruciale per navigare con sicurezza in questo nuovo contesto del mercato libero.

Le Diverse Modalità di Truffa nel Settore Energetico Le truffe possono assumere diverse forme, dalla sottrazione di bollette per attivare nuovi contratti con firma falsa a truffe telefoniche sofisticate. Conoscere queste tecniche può aiutare i consumatori a rimanere vigili e a proteggersi efficacemente.





Un Approccio Informato e Cautelato In conclusione, il passaggio al mercato libero di gas e luce rappresenta un’importante transizione per i consumatori italiani. Approcciarsi a questo cambiamento con un atteggiamento informato e cautelato è essenziale per garantire una transizione fluida e sicura.