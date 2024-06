Brooks Running lancia “Let’s Run There”

Il nuovo payoff che porta Brooks accanto a tutti noi, verso nuove destinazioni, qualunque esse siano Il concept parla ai runner di tutto il mondo e alle persone con uno stile di vita attivo, invitandoli a scoprire sé stessi e ad esplorare nuove destinazioni, sia fisiche che personali, attraverso la cors

Brooks Running presenta “Let’s Run There”, la nuova piattaforma globale, nonché nuovo payoff del brand, evoluzione e rivoluzione del suo iconico motto “Run Happy”.

Obiettivo del nuovo payoff è quello di infondere energia in tutte le persone che corrono e conducono uno stile di vita attivo, accompagnandole con entusiasmo in un luogo in cui possano sentirsi più vive.

Il restyling del marchio e la nuova interpretazione sono progettati per potenziare la forte connessione di Brooks con chi corre, ampliando al tempo stesso il dialogo con una comunità più ampia di persone che abbracciano uno stile di vita attivo.

Brooks mira a valorizzare e celebrare il potere della corsa e invita ogni persona a raggiungere la propria destinazione, indipendentemente da quale forma assuma – un traguardo, una nuova prospettiva o un sentimento – comunicando l’unicità delle possibilità e degli scopi di ciascun individuo.

Il noto payoff “Run Happy”, introdotto nel 1999 e divenuto slogan del marchio dal 2009, cambia, quindi, come sa cambiare Brooks, adattandosi ai tempi e ad un mondo in continua evoluzione che, sempre più, guarda alla corsa come esperienza di benessere, non solo fisico, ma anche emotivo e sociale. Brooks vuole essere lì, accanto a noi, accompagnandoci lungo il percorso – come un coach o un amico – verso la nostra destinazione, sia essa un posto, o uno stato mentale.

Brooks Running da sempre si distingue per una forte attenzione alla vita attiva e movimento, grazie allo studio di esperti ed ingegneri che quotidianamente lavorano sulla meccanica del corpo per sviluppare prodotti ad alte prestazioni. Ma Brooks va oltre questo. Il marchio abbraccia una visione inclusiva che rompe gli schemi della tradizionale percezione della corsa quale fatica. La sua mission racconta il running come un’esperienza che nutre non solo il corpo, ma anche la mente, offrendo un percorso verso la serenità e l’equilibrio interiore.

Con “Let’s Run There”, quindi, Brooks intende proprio esaltare e celebrare il potere rigenerativo della corsa, invitando tutti a raggiungere la propria personale destinazione.

“Let’s Run There” esalta l’approccio multidimensionale del marchio, riconoscendo la crescente importanza di una visione olistica della salute e del benessere. Secondo uno studio sulla salute globale[1], infatti, il 66% delle persone intervistate considera l’equilibrio tra salute fisica, mentale e sociale come un elemento cruciale per definire la salute, mentre solo l’1% si concentra esclusivamente sulla componente fisica.

Andando incontro alle nuove esigenze e ad un nuovo linguaggio globale, Brooks Running vuole accompagnare i runners di tutto il mondo alla ricerca e scoperta del proprio “there”, mantenendo viva la passione per la corsa e per uno stile di vita attivo.

Il nuovo payoff abbraccia soprattutto le emozioni associate alla corsa e all’attività fisica, comprendendo ciò che motiva le persone a muoversi. Allo stesso modo, sottolinea l’importanza dell’unicità delle esperienze individuali e degli scopi di ciascuno, verso il raggiungimento di un nuovo senso di wellness.

Let’s Run There incarna tutta l’energia radicata nel DNA e nella cultura di Brooks, ma esprime una rinnovata filosofia di benessere e lifestyle dinamico. Il nuovo posizionamento e la reinterpretazione del marchio dimostrano l’impegno costante di Brooks nello sviluppare prodotti ed esperienze innovative, per aiutare ogni runner a liberare la propria forza interiore e correre verso nuovi orizzonti, segnando nuovi traguardi di scoperta e crescita personale.

Martina Fogagnolo, marketing manager di Brooks Running Italia ha commentato “L’evoluzione del mercato e soprattutto dei runner, delle loro richieste e dei loro obiettivi ci hanno spinti a migliorare il modo con cui comunichiamo e interagiamo con loro, offrendo esperienze che abbracciano una visione più ampia e completa di benessere e, allo stesso tempo, invitando a conoscere Brooks attraverso una prospettiva più fresca e autentica. Negli ultimi 30 anni il running si è evoluto: negli anni 70 si parlava di fatica, negli anni 2000 di gioia della corsa; ora parliamo di potere della corsa, quale espressione di sé e della propria volontà di raggiungere obiettivi disparati, che sia una fatica, o una gioia. I grandi brand evolvono e sono dinamici; per questo Brooks ha sempre cavalcato l’onda. ‘Let’s run there’ incarna appieno la nostra mission di ispirare le persone a correre lungo proprio cammino. Continueremo a lavorare con dedizione e passione per sostenere tutte le persone attive, accompagnandole nel corso del viaggio, qualunque esso sia.”

Il posizionamento di Let’s Run There accompagnerà una nuova interpretazione del brand, con aggiornamenti grafici, la palette colori, ma anche il tone of voice e le scelte tipografiche; il tutto collegato ad uno storytelling che vedrà come protagonisti celebrità, ambassador e atleti di Brooks.

Su Brooks Running

L’azienda Brooks Running commercializza scarpe, abbigliamento, reggiseni da running e accessori in oltre 50 Paesi in tutto il mondo. Lo scopo di Brooks è di ispirare tutte le persone a seguire il proprio percorso verso una versione migliore di loro stesse, fornendo il meglio dei prodotti, degli strumenti e delle esperienze. Fondata nel 1914, Brooks è una società sussidiaria di Berkshire Hathaway Inc. e ha sede a Seattle.

Visita https://www.brooksrunning.com/it_it maggiori informazioni

