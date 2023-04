Pixabay

Con il termine “ristorazione 2.0” si intende una nuova era nell’industria della ristorazione, caratterizzata dall’utilizzo massiccio della tecnologia per migliorare l’efficienza, la qualità del servizio e l’esperienza del cliente. Un tale cambiamento segnala la necessità di rinnovare e rinvigorire un settore che, sebbene tra i più affermati, vuole rimanere al passo coi tempi.

Che la tecnologia svolga un ruolo fondamentale nelle nostre vite è evidente, tuttavia in molti danno per scontata la presenza di accessori e strumenti tecnologici in grado di facilitare e velocizzare le normali attività quotidiane. Se pensiamo a tutti gli elettrodomestici che oggi riempiono le nostre case e a quanto tutto ciò fosse impensabile per le vecchie generazioni, ci si rende conto di quanto impatto abbia avuto la tecnologia. Così come le nostre case hanno fatto spazio a questi nuovi elementi, anche le cucine e le sale dei ristoranti si sono attrezzate con sistemi tecnologici innovativi.

Negli ultimi anni, l’impiego e l’adozione di tecnologie ha favorito una gestione più semplificata delle attività e una maggiore versatilità a beneficio dei consumatori. Tra le tecnologie più utilizzate e comunemente diffuse è inevitabile citare la digitalizzazione dei menù, i software utilizzati per la gestione delle prenotazioni programmate e in sala, così come tutti i sistemi di controllo e registrazione degli ingredienti utilizzati nelle preparazioni.

Dai menù digitali ai piatti digitali

Come abbiamo accennato, in un ristorante si usano molte tecnologie che servono a rendere più efficace il lavoro dello staff e a migliorare l’esperienza dei clienti. A partire dalle cucine che impiegano i classici elettrodomestici e sistemi innovativi di conservazione, l’intera struttura di un ristorante è pensata per accogliere dispositivi all’avanguardia. In questa nostra esplorazione tecnologica dei ristoranti, vogliamo partire proprio dal dietro le quinte: la cucina.

Prima di arrivare in tavola, gli chef selezionano i migliori ingredienti e le opportune modalità di preparazione. La fase della ricercatezza è poi seguita da una meticolosa attenzione alla conservazione e al mantenimento della qualità del prodotto. Il controllo e il mantenimento della qualità è favorito dall’utilizzo di una delle più importanti soluzioni tecnologiche studiate per il settore, ovvero i sistemi di tracciamento degli ingredienti.

Questi sistemi possono includere tecnologie di tracciamento della catena di fornitura, software di gestione della cucina e sensori di qualità degli alimenti. Attraverso l’utilizzo di questi sistemi, i ristoratori possono tenere traccia della provenienza e della freschezza degli ingredienti, prevenire gli sprechi e garantire la sicurezza alimentare per i loro clienti.

Seguendo l’itinerario del consumatore, questo può selezionare il ristorante tramite le diverse recensioni online e assicurarsi un tavolo tramite un sistema di prenotazione online. Ogni ristorante può utilizzare delle piattaforme create da terzi, o disporre di una propria app o sito web capaci di raccogliere le prenotazioni senza che i clienti chiamino la struttura.

Arrivato in struttura, ciascun cliente potrà sfogliare il menu digitale disponibile tramite QR code e ordinare tramite tablet al tavolo o inviando un ordine direttamente in cucina grazie al proprio dispositivo. Questi sistemi aiutano a velocizzare il servizio, migliorare l’accuratezza delle ordinazioni e ridurre gli errori.

Il caso de Le Petit Chef

Le Petit Chef è il ristorante 2.0 per eccellenza in quanto utilizza la tecnologia per creare un’esperienza unica e coinvolgente per i suoi clienti. La caratteristica distintiva di Le Petit Chef è l’utilizzo di proiezioni 3D e animazioni che mostrano un piccolo chef che guida i clienti attraverso un viaggio culinario.

Attraverso l’utilizzo della video mapping technology, combinata a elementi di design, intrattenimento e gastronomia, il cliente si ritrova in un ambiente immersivo e quasi fantastico. Nel ristorante Le Petit Chef è impiegata la realtà aumentata in 3D che contribuisce a creare presentazioni visive sorprendenti dei piatti. Tutto ciò intensifica ulteriormente l’esperienza culinaria dei clienti che non proveranno alcuna noia nell’attesa di essere serviti.

Le nuove frontiere della ristorazione in sintesi

In generale, la tecnologia sta giocando un ruolo sempre più importante nel settore della ristorazione, aiutando i ristoratori a offrire un servizio di qualità e a mantenere la loro posizione competitiva nel mercato in rapida evoluzione.

Come abbiamo visto la ristorazione 2.0 è un fenomeno già avviato che include diversi tipi di innovazione tra cui i sistemi di tracciamento degli ingredienti che aiutano i ristoratori a garantire la qualità e la sicurezza degli ingredienti e a migliorare l’efficienza dei loro processi.

Attualmente, il titolo di miglior ristorante d’avanguardia è, senza dubbio, nelle mani di Le Petit Chef, un tipico esempio di come la tecnologia possa essere utilizzata per creare un’esperienza di ristoro unica e coinvolgente.