Rifornimenti aziendali: come gestirli al meglio grazie ad un’app

Gestire al meglio i rifornimenti aziendali è l’obiettivo di moltissime aziende al giorno d’oggi, che si trovano a fare i conti con una flotta di mezzi quotidianamente in movimento ed una serie di novità alle quali adeguarsi.

Con quella che è stata definita rivoluzione digitale infatti sono cambiate parecchie cose, anche per quanto riguarda la stessa gestione dei rifornimenti: è stato introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica e sono state eliminate le classiche carte carburante.

Nel contempo però, sono nati servizi decisamente utili, che consentono di gestire i rifornimenti aziendali in modo ancora più efficiente e semplice rispetto al passato.

Basti pensare all’App CartissimaQ8: una soluzione che semplifica non di poco la vita per le aziende che hanno una flotta di mezzi da gestire e che offre numerosi vantaggi. Vediamo allora insieme come funziona.

Rifornimenti aziendali ed obbligo di fattura elettronica: cosa è cambiato

Dal 1° gennaio 2019 è in vigore l’obbligo di fattura elettronica per il recupero dell’IVA e la detrazione dei costi relativi al rifornimento di carburante aziendale.

Di fatto dunque, la fattura elettronica è andata a sostituire la tradizionale carta carburante e questa novità interessa nello specifico la metodologia di pagamento impiegata presso il distributore.

Per avere la possibilità di recuperare l’IVA ed accedere alle detrazioni previste, i rifornimenti aziendali devono essere certificati con metodi di pagamento tracciabili. Fortunatamente, utilizzando l’App CartissimaQ8, l’app per fattura elettronica carburante che offre tra i vari servizi anche la fatturazione elettronica, è possibile evitare complicazioni in tal senso e gestire tutti i rifornimenti in modo semplice ed intuitivo.

Vediamo come funziona questa applicazione e quali sono i suoi vantaggi.

App CartissimaQ8: come funziona e quali sono i vantaggi

CartissimaQ8 è l’applicazione sicuramente più evoluta del momento e rappresenta una soluzione perfetta per la gestione della flotta aziendale.

Abbinata al portale CartissimaWeb, consente al fleet manager di avere sempre tutto sotto controllo ma non solo: permette anche di effettuare pagamenti presso il distributore in modo semplice e veloce.

Grazie alla funzione PAY, corrispondere il dovuto per ogni rifornimento è facile ma anche assolutamente sicuro e si ha sempre la possibilità di consultare le fatture elettroniche relative ad ogni spesa.

L’App CartissimaQ8 è dunque la soluzione pensata ad hoc per coloro che si trovano a gestire piccole o grandi flotte aziendali e che necessitano di un sistema integrato che consenta di avere ogni aspetto sempre sotto controllo.

CartissimaWeb: un servizio su misura per ogni esigenza

CartissimaWeb offre un servizio su misura per ogni esigenza, riuscendo ad assecondare le necessità delle grandi aziende ma anche quelle delle realtà più piccole.

È infatti possibile scegliere tra i seguenti profili: