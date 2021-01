Recensione di EaseUS Todo PCTrans Professional: sposta app e account ovunque debbano andare

EaseUS Todo PCTrans Professional è un’applicazione Windows che ti aiuta a eseguire il backup e spostare le app di Windows da una macchina all’altra, o da una partizione all’altra, e può farti risparmiare qualche mal di testa nel tentativo di individuare i supporti e i codici di installazione del vecchio software quando ci si sposta su una nuova macchina .



Funziona bene, non ha avuto problemi con le prestazioni, il prezzo sembra è VERAMENTE COMPETITIVO.

Come nota, ci sono tre versioni di questo, la gratuita, la professionale e il tecnico. Ho provato le versioni gratuita e professionale.



Quando si ha a che fare con un computer su cui si è vissuto per un po ‘di tempo, si hanno a disposizione tonnellate di software, decine di account e sufficienti informazioni sul registro e sulla licenza incorporate che passare e spostare tutto è un lavoro ingrato. EaseUS Todo PCTrans Professional (o qualsiasi versione) tenta di eliminare il fastidio di spostare i dati e analizzare, comprime e trasferisce i dati per te (se sei sulla stessa rete) e reinstalla quello che vuoi sulla macchina di destinazione .

Mi è stata fornita una licenza professionale da EaseUS per giocare con la loro app e l’ho usata su una macchina virtuale scollegata dalla rete per eseguire un backup di oltre 7 anni di app e dati di contabilità e spostarli su una nuova macchina.

Non ho idea di come trasmettere che ottenere il software di installazione sarebbe stata una conversazione e mezza con licenze / supporto tecnico di due società, ma per fortuna grazie a EaseUS Todo PCTrans questo era un insieme di conversazioni che non dovevo avere.



Questo va bene, non avevo voglia di parlare con le persone.

Diversi software di contabilità con tabelle fiscali specifiche sono stati spostati senza problemi e sono stati installati e funzionanti sulla nuova macchina in circa un’ora, con il 99% del tempo che i computer facevano le loro cose.



Avevo scelto di eseguire il backup di tutto e copiato un file di oltre 50 giga sulla macchina di destinazione, era un po ‘eccessivo ma non volevo dover riportare in vita la vecchia macchina più del necessario perché non lo facevo del tutto fidati.



Una delle app che diceva non avrebbe funzionato correttamente. Non ricordo cosa fosse, ma era uno su 50 o giù di lì e non era più qualcosa che usavamo. Le licenze contenute nella vecchia macchina sembravano muoversi correttamente e dall’altra parte non era richiesta alcuna configurazione. Ha funzionato.



Va notato che la scansione e l’esportazione delle chiavi dell’applicazione non è qualcosa elencato nelle versioni professionali, quindi lo spostamento della licenza può variare.



Oltre a poter spostare da computer a computer, puoi anche spostare le applicazioni localmente da disco a disco. Non lo considero un punto di forza in quanto in genere puoi semplicemente copiare e mklink / junction directory, ma è una funzionalità che hanno. Molto tempo fa mi ha ricordato un’app per Windows chiamata Tide Mover, se ricordo bene.



La versione gratuita ti consente di spostare un paio di app da un PC a un altro e trasferire 500 MB di dati. Non ha funzionato per nessun uso che avevo poiché i dati erano enormi, ma è un’opzione con cui puoi giocare se vuoi solo vedere se funzionerà per te.



Nel complesso, il programma mi è piaciuto. Probabilmente mi ha fatto risparmiare un paio d’ore chiamando il supporto software e rintracciando i numeri di registrazione di un cliente. L’unica cosa che mi piacerebbe vedere è qualcosa tra le versioni gratuita e professionale in termini di prezzo e utente target. Penso che per un utente domestico il prezzo di questo dovrebbe probabilmente essere $ 15- $ 24,99, e sei un po ‘bloccato nel percorso Professional che è $ 50 se vuoi fare qualcosa su larga scala.



Pro ha un buon prezzo per uno strumento per tecnici IT, ma non un buon prezzo per un utente domestico che ha appena ricevuto una nuova macchina, e penso che sia lì che EaseUS dovrebbe mirare perché questa cosa era facile, funziona e probabilmente ne vale la pena il loro 50% di sconto ora sul prezzo. Mi piace

.