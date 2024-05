Pezzotto War e Piracy Shield: la Lega Serie A cita Cloudflare, nuova guerra legale in arrivo

La Lega Serie A ha avviato una battaglia legale contro Cloudflare, una società informatica statunitense, accusata di fornire servizi ai pirati del web. Con un ricorso presentato al Tribunale di Milano, l’associazione calcistica italiana sostiene che Cloudflare aiuta i pirati a eludere i sistemi di protezione, consentendo la visione illegale delle partite. Questa mossa segna un’importante tappa nella lotta contro il fenomeno del “pezzotto”, che da tempo minaccia i diritti televisivi della Serie A.

Il Ricorso della Serie A: Accuse e Dettagli Tecnici

Il 3 aprile scorso, la Lega Serie A ha depositato un ricorso al Tribunale di Milano, accusando Cloudflare di supportare i pirati del web nella diffusione illegale delle partite. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la Lega sostiene che i servizi offerti da Cloudflare, tra cui VPN gratuita e CDN, permettono ai pirati di bypassare le protezioni implementate dall’AgCom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni italiana.

Le VPN, o Virtual Private Network, sono reti private che consentono di mascherare l’origine del traffico internet. Utilizzando una VPN, i pirati possono trasferire il loro collegamento dalla rete pubblica a una privata, rendendo più difficile per le autorità tracciare le loro attività. La Lega Serie A argomenta che Cloudflare, fornendo questo servizio gratuitamente, facilita l’attività illegale dei pirati, consentendo loro di operare in modo anonimo.

Un altro servizio sotto accusa è la CDN, Content Delivery Network. Questa tecnologia distribuisce i contenuti su server vicini all’utente finale, garantendo una visione fluida e di alta qualità. La Lega sostiene che Cloudflare potrebbe facilmente interrompere il servizio alle pay-tv illegali, ma non lo fa, contribuendo così alla diffusione del pezzotto. Inoltre, l’uso di DNS autoritativi da parte di Cloudflare permetterebbe di aggirare i blocchi imposti dal Garante italiano, aprendo nuove vie d’accesso ai contenuti illegali.

Le accuse della Lega sono pesanti e puntano il dito contro una presunta complicità tecnologica che andrebbe a detrimento dei diritti televisivi e dei legittimi abbonati alle pay-tv. Tuttavia, Cloudflare respinge fermamente tutte le accuse, sostenendo che le richieste delle autorità italiane sono illecite e incostituzionali, e lamenta che lo scudo anti-pezzotto colpisce anche siti perfettamente legali.

La Risposta di Cloudflare e le Controversie Legali

Cloudflare ha sempre mantenuto una posizione difensiva, dichiarando che le accuse mosse contro di essa sono infondate e che le richieste delle autorità italiane violano principi di legalità e costituzionalità. L’azienda lamenta che il blocco di siti richiesto dall’AgCom finisce per oscurare anche siti legittimi, causando danni a imprese che operano nel rispetto delle leggi.

Il ricorso della Lega Serie A include un episodio specifico accaduto il 24 febbraio 2024, quando due indirizzi email del Garante italiano sono stati bersagliati da circa 1200 email di protesta, alcune delle quali inviate tramite posta elettronica certificata (PEC). Secondo fonti AgCom, le email ricevute sarebbero state ben 2000, segno di una mobilitazione significativa contro le azioni dell’Autorità.

La Serie A accusa Cloudflare di essere il regista di questa campagna di protesta, suggerendo che l’azienda avrebbe mobilitato i suoi utenti per esercitare pressione sulle autorità italiane. In questa cornice, Cloudflare avrebbe offerto assistenza tecnica ai siti “presumibilmente legali” colpiti dai blocchi, perdendo così la neutralità che un provider dovrebbe mantenere.

La questione si complica ulteriormente quando si considera il ruolo delle tecnologie di protezione dei diritti digitali (DRM) e degli strumenti di elusione come le VPN e i DNS autoritativi. Da un lato, le autorità italiane e la Lega Serie A cercano di difendere i propri diritti contro la pirateria. Dall’altro, aziende come Cloudflare sostengono di difendere la libertà e la neutralità della rete, opponendosi a richieste che considerano eccessive e dannose per l’ecosistema digitale.

I danni per gli utenti e per i siti oscurati illegalmente

La battaglia legale tra la Lega Serie A e Cloudflare non è solo una questione tecnica, ma ha profonde implicazioni economiche. La pirateria rappresenta una minaccia significativa per i ricavi delle pay-tv e, di conseguenza, per i club calcistici che dipendono dalle entrate dei diritti televisivi. Secondo stime recenti, la pirateria sportiva causa perdite di milioni di euro ogni anno, danneggiando l’intero ecosistema sportivo.

I diritti televisivi rappresentano una delle principali fonti di entrata per le società calcistiche. La vendita di questi diritti a emittenti televisive e piattaforme di streaming è fondamentale per finanziare le squadre, pagare i giocatori e investire nelle infrastrutture. La diffusione del pezzotto, quindi, non solo mina la legalità, ma mette a rischio la sostenibilità finanziaria del calcio professionistico.

Le azioni legali intraprese dalla Lega Serie A potrebbero segnare un punto di svolta nella lotta contro la pirateria. Se il Tribunale di Milano dovesse riconoscere la responsabilità di Cloudflare, si creerebbe un precedente significativo che potrebbe influenzare future dispute legali e regolamentazioni nel settore tecnologico. Tuttavia, la battaglia è tutt’altro che conclusa, e si prevede che Cloudflare difenderà strenuamente la propria posizione.

Il caso mette in luce anche la necessità di soluzioni tecnologiche più avanzate per combattere la pirateria. L’implementazione di sistemi di protezione più robusti, l’uso di intelligenza artificiale per monitorare e bloccare i flussi illegali e la collaborazione internazionale tra le autorità competenti potrebbero rappresentare vie efficaci per contrastare il fenomeno.

La guerra al pezzotto rappresenta una sfida complessa che richiede un approccio multifacetico. Le implicazioni legali, economiche e tecnologiche di questo caso dimostrano quanto sia cruciale trovare un equilibrio tra la protezione dei diritti digitali e la salvaguardia della libertà della rete. La decisione del Tribunale di Milano sarà un importante passo avanti in questa direzione, e le sue ripercussioni saranno attentamente monitorate da tutte le parti interessate.