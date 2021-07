Rinnovati i vertici di confassociazioni sud: carmelo cutuli alla guida

▷ PARTECIPA ALLA CLASS ACTION CONTRO BINANCE: ISCRIVITI SUBITO E GRATUITAMENTE QUI: TOKENCLASSACTION BY LEXIA AVVOCATI.

Siciliano, comunicatore specializzato in relazioni istituzionali con esperienza internazionale, Carmelo Cutuli assume la presidenza di Confassociazioni Sud con l’incarico di rafforzare i collegamenti tra le sezioni regionali posizionate nell’area del Mezzogiorno d’Italia (Campania, Puglia, Molise, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna), promuovendo ed attivando un confronto fra tutti gli attori sul processo di crescita socio-economica, con particolare attenzione alle soluzioni che possano valorizzare concretamente le professioni e contribuire allo sviluppo del mercato del lavoro.

“Abbiamo affidato al Presidente Cutuli che già ha fornito un contribuito determinante allo sviluppo dei nostri settori confederali dedicati ai settori della Comunicazione e dell’informazione – ha dichiarato il Presidente di Confassociazioni Angelo Deiana – il consolidamento della nostra rete associativa nell’area Sud del nostro Paese. Area che già vede protagoniste sezioni regionali molto attive, pronte a dare il loro fattivo contributo allo sviluppo ed alla promozione del Mezzogiorno”.

”È per questo – ha ricordato il nuovo Presidente di Confassociazioni Sud, Carmelo Cutuli – che riteniamo fondamentale aprire una nuova fase in cui sarà importante abbattere gli steccati tradizionali, ideologici e/o di luoghi comuni, sul nostro Meridione e ragionare in un’ottica di sistema e in una prospettiva di sintesi. Occorre uno sforzo unitario in termini di visione e di obiettivi, una piattaforma collaborativa aperta a tutti in termini di idee ed orizzonti”.

Completano la squadra di Confassociazioni Sud, Simone dei Pieri, Vice Presidente Area Sud, Valentina Vinciguerra, Vice Presidente con delega alle risorse umane e Severina Bergamo, Segretario Generale.