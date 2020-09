Paolo Battaglia La Terra Borgese firma la critica di un’opera donata agli italoamaericani

▷ Sei vuoi guadagnare subito denaro inizia a Tradare con il BONUS FISSO del 5%: CLICCA E REGISTRATI QUI ORA!

E’ stato ricevuto ufficialmente dal Vicepresidente della Regione Siciliana, Gaetano Armao, il pittore siciliano che ha donato un’opera agli italoamericani. L’interessamento del Critico d’Arte Paolo Battaglia la Terra Borgese, socio onorario dell’Order Sons and Daughters of Italy in America ha reso possibile la donazione di un ritratto raffigurante il fondatore della più antica e consolidata organizzazione a supporto degli italoamericani.

Nel corso dell’incontro, il Critico d’Arte Battaglia La Terra Borgese ha presentato l’opera eseguita dal pittore siciliano Sergio Potenzano, raffigurante il fondatore dell’Order Sons and Daughters of Italy Vincenzo Sellaro, prima della definitiva spedizione negli Stati Uniti dove sarà esposta permanentemente presso la sede di questa organizzazzione a Washington DC.

“E’ per me una grande gioia aver contribuito – ha dichiarato il Critico d’Arte Paolo Battaglia La Terra Borgese – a rendere possibile questo gesto d’amicizia tra la comunità italoamericana e la Madreterra. Il fondatore dell’OSDIA, Sellaro, è ricordato a New York con una statua posizionata nel quartiere dove visse ed operò, mi sembrava doveroso far giungere anche dalla sua terra, la Sicilia, un corrispondente tributo ad una figura così importante nella storia dei nostri connazionali al di là dell’Atlantico”.

L’opera verrà quindi presa in consegna, entro la settimana, dal corriere internazionale americano UPS, alla presenza del proprio partner Randazzo Srl, rappresentato dal CEO Salvo Randazzo, che ne seguirà personalmente le varie fasi del delicato trasporto fino a destinazione finale.