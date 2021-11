Perché giocare al Poker online? I vantaggi

Chi non conosce il Poker, uno dei giochi da tavolo più amati di sempre? Ormai sviluppato in moltissime varianti, il Poker si basa su un sistema di combinazioni di carte e puntate, e si fa amare da chiunque si approcci al gioco.

Sia gli appassionati, sia coloro che sono semplicemente incuriositi da questo mondo e vorrebbero iniziare a giocare, potrebbero informarsi sui migliori siti di Poker online, che rappresentano una valida alternativa al tradizionale gioco nei casinò.

Vediamo insieme com’è nato e come si è evoluto il poker online, cosa è necessario sapere per giocare e quali vantaggi offre.

Il Poker online in Italia: storia ed evoluzione

Le origini del Poker sono tutt’oggi avvolte dal mistero. Si tratta senza dubbio di un gioco molto antico, le cui tracce risalgono all’impero persiano. La sua reale diffusione iniziò quando raggiunse i colonizzatori francesi del New Orleans, tra i quali era conosciuto come poque, inganno. Il bluff, nel Poker, diventa infatti una propria e vera arte ed è il cuore pulsante dell’intero gioco.

Il progresso tecnologico e le innovazioni apportate nel corso degli anni alle reti internet hanno poi consentito al Poker di approdare su qualsiasi dispositivo mobile, grazie alle piattaforme di gioco virtuali.

La prima versione del Poker online è stata lanciata nel 1998, ma ha raggiunto le reti italiane soltanto nel 2008, quando la legalizzazione del gioco digitale ha consentito a miliardi di appassionati di Poker di giocare direttamente dal proprio pc, senza spostarsi dalla propria abitazione.

Il successo del Poker online è stato quindi immediato e, in soli cinque anni dalla sua inaugurazione, l’incremento dell’offerta ha raggiunto cifre da capogiro. Le ricerche statistiche dell’agenzia Agimeg hanno infatti registrato che dal 2008 al 2011 il Poker online abbia attratto giocate per un valore superiore a 26 miliardi di euro, restituendo al contempo vincite che sfioravano i 25 miliardi.

Nel 2011 è inoltre stata lanciata in rete la prima grande variante del Poker: il Poker cash online. Grazie a questa versione è stato possibile partecipare ai tavoli da gioco virtuali con le stesse modalità utilizzate nei casinò, scommettendo con valuta reale. Il che ha reso le partite molto più veloci e remunerative.

Come giocare al Poker online?

Il gioco del Poker classico ha sviluppato nel corso del tempo moltissime varianti ed ognuna di esse possiede uno specifico regolamento.

Vi sono alcune regole di base che, tuttavia, accomunano quasi tutte le tipologie di Poker: il tipo e numero di carte da usare, il numero dei giocatori e la gerarchia delle carte.

Nel Poker Italiano il numero dei giocatori che possono sedersi al tavolo va da un minimo di due ad un massimo di sei, e si devono utilizzare le carte da gioco francesi (senza i Jolly), il cui valore è determinato dalle loro combinazioni. Ogni giocatore riceve inizialmente cinque carte, tra le quali il numero ed il seme determinano una gerarchia ben precisa, a parità di combinazioni.

In tutte le varianti del Poker esistono 9 combinazioni vincenti che, in ordine crescente di valore, sono: coppia, doppia coppia, tris, scala, colore, full, poker, scala colore e scala reale.

Il Poker online è basato sulla tecnologia live-game: il croupier, operando da un casinò reale, distribuisce le carte che i giocatori utilizzano da remoto. È inoltre possibile partecipare alle partite gestite dai calcolatori, che utilizzano dei mazzi digitali.

Le puntate, poi, vengono eseguite attraverso chips o fiches virtuali, che corrispondono ad un determinato valore in valuta reale.

Quali sono i vantaggi del Poker online?

Come già detto, il bluff è il punto focale dell’intero gioco del Poker. Per praticarlo con successo è necessario mantenere calma e sangue freddo in ogni situazione: anche una semplice alzata di sopracciglio può rivelarsi fatale, col rischio di dare ai giocatori più esperti importanti indizi sul valore delle carte che si hanno in mano.

Uno dei principali vantaggi offerti dal Poker online è, dunque, quello di non poter essere osservati dagli altri giocatori seduti al tavolo. Questo permette, anche ai meno esperti, di partecipare alle partite e ai tornei senza temere che una espressione facciale o un qualsiasi altro atteggiamento tradisca la loro strategia.

Il Poker online offre, inoltre, la grande libertà di poter giocare comodamente da casa a qualsiasi ora del giorno o della notte. Le piattaforme di Poker online sono infatti attive 24h su 24 e non si ha la necessità di rispettare alcun orario o particolari outfit d’etichetta.

I migliori siti di Poker online offrono poi diverse funzionalità, adatte sia ai novizi sia ai giocatori esperti. Si possono infatti sfruttare dei conti demo, che permettono a chi si avvicina per la prima volta ai tavoli da gioco di imparare a giocare senza correre alcun rischio. Frequentemente chi gioca online può anche usufruire di particolari bonus, che vengono corrisposti all’iscrizione o al raggiungimento di alcuni obiettivi.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è che, a differenza dei casinò tradizionali, le piattaforme online permettono di giocare con puntate molto basse (corrispondenti anche a pochi centesimi), pertanto è possibile divertirsi serenamente, senza temere di perdere un patrimonio.

Le partite, inoltre, sono molto veloci. Tutti i giocatori hanno a disposizione un tempo limite per prendere le proprie decisioni, elemento che abbatte le perdite di tempo e consente di giocare più mani di quanto si possa fare ai tavoli di un casinò tradizionale. Le nuove generazioni, infatti, sono diventate esperte in un tempo decisamente più breve rispetto a quello impiegato dai propri predecessori: questo grazie al fatto che si può fare molta esperienza partecipando a più partite e facendo pratica con soldi finti.

Il Poker moderno, insomma, si allontana nettamente dal puro concetto di gioco d’azzardo. È considerato quasi uno sport e consente a chiunque di svagarsi e passare il tempo in tranquillità. Le piattaforme ludiche virtuali, infatti, offrono ai loro clienti dei sistemi di controllo estremamente avanzati in grado di contrastare i tentativi di hacking al fine di ridurre al minimo il rischio di trovare in partita qualche truffatore.