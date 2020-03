Per combattere il covid-19 Coronavirus apple donerà milioni di maschere ai medici in prima linea

Il CEO di Apple Tim Cook ha twittato sabato che la società stava donando “milioni di maschere per i professionisti della salute negli Stati Uniti e in Europa”, per aiutare a combattere la diffusione del nuovo coronavirus. Il tweet di Cook sembra confermare una dichiarazione all’inizio della giornata del vicepresidente Mike Pence.

Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We’re donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you. — Tim Cook (@tim_cook) March 21, 2020

“Il presidente e io abbiamo letteralmente sentito direttamente da Apple che stanno donando 2 milioni di maschere industriali a questo sforzo in tutto il paese e stanno lavorando con la nostra amministrazione per distribuirle”, ha detto Pence durante un briefing stampa alla Casa Bianca.

I nostri team di Apple hanno lavorato per aiutare le fonti di approvvigionamento per gli operatori sanitari che combattono COVID-19. Stiamo donando milioni di maschere per gli operatori sanitari negli Stati Uniti e in Europa. A tutti gli eroi in prima linea, ti ringraziamo. – Tim Cook (@tim_cook) 21 marzo 2020

Come (e se) Apple è stata in grado di ottenere i due milioni di maschere a cui Pence fa riferimento non è chiaro.

A livello globale, le maschere sono molto richieste, ma le scorte stanno per esaurirsi. Il CEO di Amazon Jeff Bezos ha dichiarato in una nota ai dipendenti sabato che “le maschere rimangono scarse a livello globale”.

La società “ha effettuato ordini di acquisto per milioni di maschere che vogliamo offrire ai nostri dipendenti e collaboratori che non possono lavorare da casa, ma pochissimi di questi ordini sono stati evasi”, ha scritto Bezos.

I respiratori N95 sono maschere monouso e aderenti che possono tenere le goccioline cariche di virus lontano dalla bocca e dal naso di chi le indossa.

Il Centers for Disease Control and Prevention rileva che l’efficacia delle maschere è “fortemente dipendente dall’adeguato uso e adattamento”.

Pence ha detto sabato che il Dipartimento della salute e dei servizi umani “ha effettuato un ordine per centinaia di milioni di maschere N95”, con l’ordine coordinato attraverso la Federal Emergency Management Agency.

Da dove venivano ordinate le maschere e quando sarebbero state disponibili non era chiaro dalle osservazioni di Pence.

La carenza di dispositivi di protezione individuale come le maschere per il viso è diventata un grave problema per gli operatori sanitari, con alcuni che ricorrono all’utilizzo di maschere meno efficaci o addirittura che vanno senza curare i pazienti, secondo il New York Times .

La scorsa settimana, Pence ha invitato le compagnie di costruzione a donare le loro maschere protettive agli ospedali e ad astenersi dall’ordinare di più. “Quelle maschere industriali che usano nei cantieri sono perfettamente accettabili per gli operatori sanitari da proteggere da una malattia respiratoria”, ha detto il vicepresidente durante un briefing martedì.

Fauci ha detto che più maschere N95 saranno disponibili “prima delle settimane”.

Ma ProPublica riferisce che c’è stata confusione su come tali donazioni avrebbero avuto luogo e la Casa Bianca non ha dato istruzioni chiare.

Sabato, il dott. Anthony Fauci, direttore dell’Istituto nazionale per le allergie e le malattie infettive, ha detto ai giornalisti nella sala riunioni della Casa Bianca che sarebbe “prima delle settimane” per i professionisti medici ricevere nuovi rifornimenti di maschere. “Cercheremo di passare giorni al miglior modo possibile”, ha detto.

Alcune aziende e persone sembrano aver donato direttamente. Su Twitter, il regista Peyton Reed ha ringraziato il CEO di Tesla, Elon Musk, per aver donato materiali di consumo – “un camion carico di DPI (maschere, abiti, ecc.)” – a una struttura sanitaria dell’UCLA. Abbiamo contattato Tesla per confermare che è stato Musk a inviare la donazione ma non ha ricevuto risposta.

I want to publicly thank @elonmusk for sending a truckload of PPEs (masks, gowns, etc.) to UCLA Health today! They will be put to good use. My wife, her co-workers and her patients thank you profusely. pic.twitter.com/SiAdqMcPCT — Peyton Reed (@MrPeytonReed) March 22, 2020

Voglio ringraziare pubblicamente @elonmusk per aver inviato un camion carico di DPI (maschere, abiti, ecc.) A UCLA Health oggi! Saranno messi a frutto. Mia moglie, i suoi collaboratori e i suoi pazienti ti ringraziano abbondantemente. – Peyton Reed (@MrPeytonReed) 22 marzo 2020

E Mark Zuckerberg, CEO di Facebook, ha dichiarato che l’azienda sta donando una riserva di emergenza di 720.000 maschere. “Stiamo anche cercando molto di più per donare”, ha aggiunto.