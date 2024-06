Offerte luce e gas online ingannevoli interviene Antitrust: ecco le aziende accusate di scarsa trasparenza

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha avviato un intervento di moral suasion nei confronti di 13 società attive nella fornitura di energia elettrica e gas sul mercato libero. L’AGCM ha rilevato che le offerte pubblicizzate online da queste società non erano pienamente conformi alle normative a tutela del consumatore, con particolare riferimento alla trasparenza delle informazioni e alle affermazioni ambientali non certificate. Questo intervento rappresenta un ulteriore passo nell’impegno dell’Autorità verso la tutela dei diritti dei consumatori nel settore energetico.

Monitoraggio delle Offerte Commerciali

L’AGCM ha recentemente intensificato il proprio monitoraggio sulle offerte commerciali delle principali società di vendita di energia elettrica e gas presenti sul mercato libero. Questa azione si è resa necessaria a seguito della prevista cessazione del mercato tutelato, che ha spinto molti consumatori a orientarsi verso le offerte del mercato libero.

Le società oggetto di questa iniziativa di moral suasion includono nomi noti come Illumia, Jen Energia, Dolomiti Energia, Axpo Italia (Pulsee Luce & Gas), Ajo’ Energia, Acea Energia, Ecom-Energu Comune, Agsm Aim Energia, Hera Comm, Wekiwi, Omnia Energia, Semplice Gas & Luce, e E.On Energia. L’AGCM ha riscontrato che le offerte pubblicizzate online da queste società non erano pienamente conformi alla disciplina a tutela del consumatore, evidenziando criticità nelle varie voci di costo.

Le offerte commerciali analizzate mancavano spesso di una chiara indicazione di alcuni oneri che compongono il prezzo dell’energia. Questo tipo di mancanza può indurre i consumatori in errore, facendo loro credere che i costi complessivi siano inferiori a quelli reali. Tale pratica non solo contrasta con le normative vigenti ma mina anche la fiducia dei consumatori nei confronti del mercato libero.

L’Autorità ha effettuato un monitoraggio delle offerte commerciali proposte dalle principali società di vendita di energia elettrica e gas per verificare la trasparenza e la completezza delle informazioni promozionali fornite ai consumatori.

Questo monitoraggio ha rilevato che in molte delle offerte analizzate mancava l’indicazione di alcuni oneri che compongono il prezzo dell’energia. Questi oneri, che possono includere costi di trasporto, oneri di sistema e altre spese, sono fondamentali per determinare il costo totale che il consumatore deve sostenere.

L’AGCM ha sottolineato l’importanza di fornire ai consumatori tutte le informazioni necessarie per prendere decisioni consapevoli. Senza una chiara indicazione di tutti i costi associati, i consumatori potrebbero essere indotti a scegliere un’offerta apparentemente più economica, ma che in realtà presenta costi nascosti. Questo non solo danneggia i consumatori, ma anche la concorrenza leale tra le società di vendita di energia.

Criticità nei Claim Ambientali

Un altro aspetto rilevante emerso dal monitoraggio riguarda i claim ambientali utilizzati nelle offerte promozionali. Molte società hanno fatto affermazioni riguardo alla sostenibilità delle loro offerte senza fornire circostanziate e certificate informazioni sulle concrete azioni svolte. In un’epoca in cui l’attenzione dei consumatori verso le tematiche ambientali è in costante crescita, la trasparenza in merito alle azioni sostenibili è diventata un elemento fondamentale.

L’AGCM ha rilevato che diverse affermazioni ambientali erano vaghe e non supportate da documentazione adeguata. Questo tipo di comunicazione può fuorviare i consumatori, inducendoli a credere che stiano facendo una scelta ecologica quando, in realtà, non vi sono sufficienti prove a supporto di tali claim.

L’Autorità ha pertanto richiesto alle società di predisporre un’informativa completa e corretta in materia di green claim, corredata delle certificazioni e delle attestazioni relative ai vanti ambientali.

Nel contesto attuale, dove la sostenibilità è un valore sempre più ricercato dai consumatori, è essenziale che le aziende forniscano informazioni accurate e verificabili sulle loro pratiche ambientali. Le affermazioni generiche e non supportate non solo minano la fiducia dei consumatori, ma possono anche essere considerate pratiche commerciali scorrette.

Le società energetiche devono quindi adeguarsi fornendo documentazione dettagliata sulle loro iniziative green, come l’utilizzo di energie rinnovabili, progetti di riduzione delle emissioni di carbonio, e altre azioni concrete che contribuiscono alla sostenibilità ambientale. L’AGCM ha chiarito che queste informazioni devono essere facilmente accessibili e comprensibili per i consumatori, in modo che possano valutare con cognizione di causa le offerte disponibili.

Invito all’Adeguamento e Prossimi Passi

Al termine del monitoraggio, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha rivolto un invito formale alle società interessate ad integrare la propria informativa promozionale in modo chiaro ed esaustivo. L’AGCM ha specificato che tutte le componenti del costo dell’energia devono essere chiaramente indicate, evitando qualsiasi forma di ambiguità che possa pregiudicare la scelta consapevole del consumatore.

Inoltre, per quanto riguarda i claim ambientali, le società sono state sollecitate a fornire informazioni circostanziate e verificate, accompagnate da certificazioni adeguate.

Questo intervento mira a garantire che le affermazioni ecologiche non siano solo slogan pubblicitari, ma riflettano effettivamente un impegno concreto e verificabile verso la sostenibilità.

Questi ultimi interventi si inseriscono nel solco della continua e forte attenzione che l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sta prestando e continuerà a prestare al mercato dell’energia elettrica e del gas.

L’AGCM ha ribadito il suo impegno nel garantire un mercato equo e trasparente, dove i diritti dei consumatori siano pienamente tutelati e le informazioni fornite siano complete e veritiere.

L’iniziativa di moral suasion non rappresenta solo un richiamo formale, ma un invito concreto alle società a migliorare le proprie pratiche commerciali, allineandosi pienamente alle normative vigenti e adottando un approccio più trasparente e responsabile. In un mercato sempre più competitivo e dinamico, la fiducia dei consumatori rappresenta un asset fondamentale per il successo di lungo termine delle società energetiche.

L’AGCM continuerà a monitorare attentamente l’evoluzione del mercato, pronta a intervenire con ulteriori azioni, se necessarie, per garantire che le pratiche commerciali rispettino pienamente i diritti dei consumatori e promuovano una competizione leale e trasparente.