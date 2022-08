WONDERSHARE FILMORA: IL MIGLIOR EDITOR VIDEO PER WINDOWS E MAC

Se stai cercando un software per l’editing video da poter utilizzare su dispositivi Windows o Mac, Filmora fa al caso tuo. È un software dal semplice utilizzo oramai ampiamente scelto da chi abbia bisogno di un editor video e di un editor audio di qualità. In questo articolo ne troverai una recensione completa.

Filmora: di cosa si tratta?

Filmora è un programma interamente dedicato alle operazioni di editing di video e audio. Il software in questione possiede diverse funzioni come quella di:

compressore video; convertitore video.

Chi utilizza Filmora può contare su un software ad oggi recensito come uno dei migliori editor video professionali esistenti.

Il layout di Filmora: caratteristiche generali

Filmora video editor è conosciuto soprattutto per il suo layout dal momento che lo stesso è particolarmente intuitivo.

La versione più aggiornata di Filmora si contraddistingue per un’interfaccia rinnovata ed ottimizzata; le migliorie son state necessarie per supportare la mascheratura dei fotogrammi chiave.

Ciò che sicuramente merita una menzione è la funzione “drag-and-drop” presentata dal software; i professionisti sanno bene che Filmora offre ai propri utenti tantissimi effetti video drag-and-drop mediante i quali è possibile scegliere quale sia l’atmosfera più adeguata video dopo video.

La facilità d’utilizzo di Filmora è evidente sin dal lancio del software sul proprio dispositivo: è possibile scegliere fra quattro differenti modalità d’utilizzo con le quali si può:

creare un filmato da zero; aprire il filmato più recente; aprire uno strumento per le action cam; eseguire ritagli video.

Le peculiarità di Filmora

Il software in questione è conosciuto per le sue infinite funzionalità d’utilizzo:

Ritaglia video; Modifica video; Green screen.

È un ottimo software per rimuovere lo sfondo dal video, per convertire da audio a testo e non solo. Ciò che sicuramente contraddistingue Filmora da tutti gli altri software di editing è il fatto di possedere tantissimi effetti speciali video, come già anticipato, la possibilità di modificare i propri audio con risorse come audio royalty-free, l’equalizzatore audio nonché l’audio ducking.

Per concludere questa breve carrellata delle principali caratteristiche di Filmora, ci teniamo a precisare anche che con questo software hai la possibilità di regolare la velocità dei video con un ottimo controllo dei fotogrammi chiave grazie alla cosiddetta “rampa di velocità”. Puoi inoltre selezionare l’opzione “aggiungi audio al video” e utilizzare la funzione del registratore dello schermo.

Fra le altre importanti caratteristiche troviamo:

STT, speech to text; FilmStock più plug-in FX (OpenFX); Boris FX; NewBlue La modalità istantanea che consente agli utenti di trasformare il supporto in video senza che gli stessi debbano far nulla; La sincronizzazione audio che consente di allineare in modo automatico gli audio e i video che son stati acquisiti da più telecamere durante la medesima scena.

Il processore di Filmora è un Intel i3; la CPU integrata è di sesta generazione ed è anche la più recente fra quelle esistenti nonché la più consigliata per video HD e 4K.

Rispetto alla RAM, questa è di 4GB. Non meno importanti sono le considerazioni rispetto alla grafica: il riferimento è alla versione “Intel HD Geaphics 5000” ed anche alla sua versione successiva.

Prezzi e piani: qualche informazione

Filmora per Android così come per Mac può essere utilizzato nella sua versione gratuita ma per ottenere tutte le funzionalità del software bisogna far riferimento alla sua versione complete dal Prezzo di 44,99 euro per l’abbonamento annuale su Mac, 79,99 per abbonamento a vita su un solo dispositivo. Per Windows, l’abbonamento annuale è di 44.99 euro su un PC, 79,99 su un PC a vita.

Pro e Contro

Per concludere questa rassegna, presentiamo i vantaggi e gli svantaggi del software. Fra i vantaggi troviamo:

La scelta tra tantissimi effetti video (possono essere applicati anche in sovrapposizione): l’essere utilizzabile su tutti i dispositivi; Il supporto di tantissimi formati di input.

L’unico potenziale svantaggio che Filmora ha è che si tratta di un software con la mascheratura a mano libera.