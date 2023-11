Philips Monitors porta il gaming a un nuovo livello con il Philips Evnia 32M2C5500W

Con l’avvicinarsi delle festività natalizie, i gamer possono aspettarsi una bella sorpresa. La gamma di monitor gaming Evnia si arricchisce annunciando l’ultimo prodotto presentato da Philips monitor: il Philips Evnia 32M2C5500W.

Progettato ed equipaggiato per offrire velocità, immersione e comfort agli appassionati di gaming di tutti i profili, questo monitor assicura un divertimento senza fine e un valore eccellente, il tutto con un design elegante.

Caratteristiche chiave

Display curvo 1000R per un gaming immersivo

Pannello Fast VA con risoluzione Quad HD per immagini nitide e ampi angoli visivi

Frequenza di aggiornamento di 240Hz per eccellenti performance ad alte velocità

Piedistallo girevole e regolabile in altezza per un maggiore comfort

Connettività USB-hub per una maggiore facilità e flessibilità

“Il Philips Evnia 32M2C5500W combina la velocità, le prestazioni grafiche e il comfort fisico che gli appassionati di gaming oggi cercano, il tutto in un unico pacchetto dal design accattivante che sicuramente regalerà ore di divertimento ai suoi utenti. Questo monitor sarà il regalo ideale per il vostro gamer preferito.” – Xeni Bairaktari, responsabile marketing globale e vicedirettore marketing UE Philips / AOC Monitor e accessori IT (OBM)

Gaming veloce, colorato e ricco di azione garantito

Il Philips Evnia 32M2C5500W offre tutto ciò di cui i giocatori di oggi hanno bisogno per ottenere il massimo dalle loro sessioni, godendosi le avventure sullo schermo al massimo livello. Il display VA curvo 1000R offre immagini bellissime combinate con il comfort di ampi angoli di visione e una piacevole sensazione immersiva che aiuta i giocatori a entrare in un’esperienza più avvolgente e soddisfacente.

La qualità cristallina con risoluzione Quad HD 2560 x 1440 garantisce immagini nitide e ricche di colori (92% di copertura DCI-P3), mentre la certificazione DisplayHDR 400 porta le prestazioni visive del monitor a un livello superiore con dettagli più profondi e realistici.

Oltre a una grafica straordinaria, il Philips Evnia 32M2C5500W offre la velocità e la precisione richieste dai giochi di ultima generazione, senza mai perdere un fotogramma.

Una frequenza di aggiornamento ultraveloce di 240 Hz, unita a un basso input lag, a FreeSync Premium Pro e a una risposta rapida di 0,5 ms MPRT, fanno sì che anche le azioni e le avventure più emozionanti siano sempre fluide, rapide e non interrotte da lagging, ghosting o juddering. Gli utenti si sentiranno coinvolti nello schermo e vivranno esperienze magiche.

E poiché ogni gioco dovrebbe essere un piacere per la mente e per il corpo, il Philips Evnia 32M2C5500W è dotato di un’ampia gamma di funzioni progettate appositamente per il comfort, la comodità e il benessere dei giocatori.

Grazie alla tecnologia EasySelect per scorrere facilmente i menu sullo schermo, alla modalità LowBlue e Flicker-Free per ridurre l’affaticamento della vista e la base Compact Ergo che consente di regolare inclinazione, rotazione e altezza del monitor per garantire ore di visione confortevole, i giocatori concordano che questo monitor è sempre un piacere da usare.

Prezzi e disponibilità

Il Philips Evnia 32M2C550W sarà disponibile all’acquisto da metà Novembre al prezzo di €499,00.

Maggiori informazioni sulla gamma Philips Evnia:

https://www.evnia.philips