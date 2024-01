Meta dimezza i prezzi del visore VR Meta Quest 2 e degli accessori: ecco come approfittare subito di questa offerta.

Meta Quest 2: La Rivoluzione dei Prezzi nel Mondo della Realtà Virtuale

Con l’inizio del 2024, Meta ha annunciato una rivoluzione nei prezzi del suo visore VR, il Meta Quest 2, e dei suoi accessori. Questo importante cambiamento è stato annunciato attraverso il blog ufficiale dell’azienda e riguarda principalmente il mercato statunitense.

Il prezzo del visore è stato definitivamente fissato a $249.99 per il modello da 128 GB e $299.99 per il modello da 256 GB. Tuttavia, la situazione è ancora in evoluzione in Italia e su Amazon. In questo articolo, esploreremo i dettagli dei nuovi prezzi del Meta Quest 2 e dei suoi accessori, analizzando l’impatto di questa mossa nel mondo della realtà virtuale.

1. Una Svolta nei Prezzi del Meta Quest 2:

Meta ha preso una decisione audace, annunciando che i prezzi del suo rinomato visore VR, il Meta Quest 2, subiranno una svolta definitiva con l’inizio del 2024. Questo significa che i consumatori statunitensi potranno ora acquistare il modello da 128 GB a soli $249.99 e il modello da 256 GB a $299.99. Una mossa che potrebbe rivoluzionare l’accessibilità alla realtà virtuale.

2. Il Prezzo in Italia e su Amazon:

In Italia, il prezzo scontato del Meta Quest 2 per il modello da 128 GB era di €299.99, ma è ancora possibile acquistarlo a questo prezzo tramite Meta Quest Store. Tuttavia, su Amazon, il prezzo sembra essere risalito al momento della stesura di questo articolo.

Resta da vedere se la cifra calerà definitivamente anche in Italia e su Amazon, dando così la possibilità a un pubblico più ampio di sperimentare la realtà virtuale di Meta.

3. La Variazione dei Prezzi degli Accessori:

Oltre al visore, i prezzi degli accessori del Meta Quest 2 sono anch’essi cambiati. Ecco le nuove cifre negli USA e in Italia:

Cinturino Elite per Meta Quest 2: $49.99 USD – 59.99€

Custodia per Meta Quest 2: $44.99 USD – 49.99€

Cinturino Elite per Meta Quest 2 con batteria: $89.99 USD – 99.99€

Pacchetto attività per Meta Quest 2: $59.99 USD – 69.99€

Kit ricambi protezione facciale di Meta Quest 2: $39.99 USD – 44.99€

Tutti questi prezzi provengono dalla versione italiana del sito di Meta e sono attualmente segnalati come sconti.

4. Impatto sul Mercato della Realtà Virtuale:

La decisione di Meta di ridurre i prezzi del Meta Quest 2 e dei suoi accessori potrebbe avere un impatto significativo sul mercato della realtà virtuale. La riduzione dei costi potrebbe rendere questa tecnologia più accessibile al pubblico, incoraggiando nuovi utenti a sperimentare l’esperienza VR. Questo potrebbe aprire nuove opportunità per gli sviluppatori di contenuti VR e accelerare la crescita dell’ecosistema della realtà virtuale.

5. L’Integrazione con Xbox Cloud Gaming:

Va notato che Meta Quest 3 ha iniziato a supportare Xbox Cloud Gaming dal dicembre 2023. Questo rappresenta un ulteriore valore aggiunto per gli utenti, poiché consente loro di accedere a una vasta libreria di giochi Xbox tramite il visore VR. Questa integrazione potrebbe aumentare ulteriormente l’attrattiva del Meta Quest 2 e 3 per gli appassionati di videogiochi.:

In conclusione, la decisione di Meta di abbassare in modo definitivo i prezzi del Meta Quest 2 e dei suoi accessori è un importante passo avanti nel mondo della realtà virtuale. Questa mossa potrebbe democratizzare l’accesso alla VR e stimolare la crescita dell’industria. Resta da vedere come evolveranno i prezzi in Italia e su Amazon, ma il futuro sembra promettente per coloro che desiderano immergersi nella realtà virtuale.