Mercato libero di Luce e Gas problemi per gli indecisi: ecco cosa rischi se non si aggiornano rapidamente i nuovi contratti

Con l’imminente scadenza del mercato tutelato dell’energia in Italia, la transizione verso il mercato libero rappresenta un punto di svolta cruciale per consumatori e fornitori. La scelta del governo Meloni di non prorogare il sistema di tutela segna un momento storico nel contesto delle riforme del settore energetico, essenziale per l’incasso della terza rata del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Destino degli Utenti Indecisi

La domanda fondamentale è: cosa accadrà a coloro che non sceglieranno un fornitore entro le scadenze previste per il gas (10 gennaio 2024) e per l’elettricità (1° aprile 2024)? Per il gas, i consumatori verranno automaticamente trasferiti alla fornitura “Placet” con lo stesso venditore, ma con un regime tariffario diverso. Per l’elettricità, invece, entreranno nel Servizio a tutele graduali (Stg) per un periodo massimo di tre anni, salvo scelte diverse. L’asta per assegnare questi utenti ai vari fornitori è già in corso, con un tetto antitrust fissato al 30% per evitare eccessive concentrazioni di mercato.

Le Condizioni di Placet e Stg

Il servizio Placet e Stg, predisposto dall’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera), presenta condizioni contrattuali specifiche. Queste includono fatturazioni bimestrali, nessuna garanzia richiesta in caso di pagamento con domiciliazione bancaria o carta di credito, e la possibilità di pagare tramite bollettino. Alla fine del periodo Stg, i clienti che non avranno fatto una scelta verranno serviti dall’operatore Stg secondo l’offerta più vantaggiosa di mercato libero.

Protezione per le Famiglie Vulnerabili

Un aspetto rilevante di questa transizione è la tutela delle famiglie vulnerabili. Circa 4,5 milioni di famiglie, considerate vulnerabili per età, condizioni economiche o di salute, avranno la possibilità di continuare a usufruire di tariffe calmierate per l’energia elettrica.

Le offerte Placet, a differenza del regime di tutela, non prevedono una fornitura congiunta di gas ed energia, ma permettono la sottoscrizione di contratti separati per ciascuna utenza.





Questo articolo offre una panoramica chiara e dettagliata su ciò che attende i consumatori italiani nel passaggio al mercato libero di luce e gas. La scelta di non agire può avere implicazioni significative, e la comprensione di queste dinamiche è fondamentale per navigare in questo nuovo panorama energetico.