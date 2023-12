La mancanza di farmaci in Svizzera è colpa della Europa? Ecco alcune indiscrezioni su cosa crea questo problema

Carenza di Farmaci in Svizzera: La Complessa Dinamica del Mercato Farmaceutico

La Situazione Attuale in Svizzera In Svizzera, la carenza di farmaci sta diventando un problema sempre più grave. Attualmente, oltre mille prodotti sono assenti dagli scaffali delle farmacie, e la situazione non mostra segni di miglioramento. La posizione della Svizzera fuori dall’Unione Europea complica ulteriormente il quadro, limitando l’accesso a alternative.

Le Cause della Penuria Secondo Enea Martinelli, vicepresidente di PharmaSuisse, la dimensione ridotta del mercato svizzero e le regole severe impongono ostacoli significativi. La produzione centralizzata in pochi Paesi e la pressione sui costi dei farmaci esacerbano il problema. Anche le restrizioni all’export imposte da altri Paesi europei hanno un impatto.

Farmaci Generici: Una Soluzione Parziale La disponibilità limitata di farmaci generici in Svizzera è una conseguenza diretta delle dinamiche di costo e ricavo. La situazione è aggravata dalla difficoltà di sostituire i farmaci di marca con equivalenti generici, soprattutto se il mercato non è sufficientemente ampio per giustificarne la produzione.

Farmaci in Svizzera: Tra Politiche di Prezzo e Strategie di Produzione

La Prospettiva dell’Industria Farmaceutica Piero Poli, CEO di RivoPharm e presidente di Farma Industria Ticino, sostiene che la penuria di farmaci è più una questione di pressione sui costi che di reale carenza. Le politiche di prezzo influenzano significativamente le decisioni di produzione delle aziende farmaceutiche.

Prezzi dei Farmaci e Sostenibilità Economica In Svizzera, i prezzi dei farmaci sono stabiliti dall’Ufficio federale della sanità pubblica, considerando diversi fattori. Questo aspetto incide sulla decisione delle aziende di produrre o meno un farmaco, soprattutto se il prezzo di vendita non copre i costi di produzione.

Strategie per Affrontare la Carenza Martinelli suggerisce che raddoppiare i prezzi non sarebbe una soluzione adeguata. È necessario analizzare a fondo la situazione e sviluppare una strategia ben precisa. La task force governativa sta lavorando a un piano per affrontare la crisi, considerando anche l’importazione di principi attivi come alternativa temporanea.





Riflessioni Finali e Passi Futuri La crisi dei farmaci in Svizzera richiede un approccio olistico che consideri sia le dinamiche di mercato sia le politiche sanitarie. Una gestione centralizzata a livello nazionale potrebbe offrire una risposta più efficace alla situazione attuale.