La conclusione del supporto a Windows 10 rischia una crisi ambientale gravissima: ecco cosa devi sapere

Windows 10, fine supporto a due facce: bene per il mercato PC, male per l’ambiente



La decisione di Microsoft di concludere il supporto per Windows 10 rappresenta un momento cruciale sia per il mercato dei PC che per l’ambiente. Questo evento segna una svolta significativa, con impatti che vanno oltre la semplice transizione tecnologica.

1. Rivitalizzazione del mercato dei PC L’imminente termine del supporto a Windows 10, previsto per il 14 ottobre 2025, si preannuncia come un potente catalizzatore per il mercato dei PC. Le vendite di computer sono diminuite del 9% nel terzo trimestre dell’anno in corso, ma con il passaggio a Windows 11, si prevede un rilancio del settore. Il chip Snapdragon X Elite e l’integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale saranno elementi chiave in questo processo. La ripresa, secondo le previsioni, dovrebbe iniziare entro la fine del 2023, con il mercato che dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia entro il nuovo anno.

2. Impatto ambientale: una sfida incombente Nonostante i benefici economici, il passaggio a Windows 11 solleva preoccupazioni ambientali significative. La stima di Canalys rivela che circa un terzo dei PC attuali non supporta il nuovo sistema operativo, il che significa che 240 milioni di dispositivi potrebbero diventare rifiuti elettronici. Questa situazione richiede una riflessione approfondita sulle pratiche di smaltimento e riciclaggio dei dispositivi elettronici.

3. Destino dei PC incompatibili: un dilemma La questione dell’incompatibilità di molti PC con Windows 11 solleva il problema di cosa fare con questi dispositivi obsoleti. La possibilità di reimmetterli sul mercato come prodotti ricondizionati è complicata dalla bassa domanda prevista. Le donazioni, sebbene vantaggiose dal punto di vista ambientale, potrebbero non essere la soluzione ideale a causa dei rischi legati all’utilizzo di tecnologia obsoleta.

4. Opzioni per gli utenti: tra aggiornamenti e ricondizionati Microsoft offre un programma di aggiornamenti di sicurezza estesi fino a ottobre 2028, una soluzione temporanea simile a quella adottata per Windows 7 e 8.1. Questa opzione, sebbene a pagamento, potrebbe fornire una soluzione temporanea per alcuni utenti che non desiderano o non possono aggiornare il loro hardware.

5. Responsabilità dei produttori e sostenibilità La situazione attuale sottolinea la responsabilità dei produttori di hardware e dei fornitori di sistemi operativi nel prolungare la vita utile dei dispositivi. È fondamentale che questi attori adottino principi di economia circolare nella progettazione dei loro prodotti, garantendo durabilità, riparabilità e riciclabilità. Questo non solo beneficia l’ambiente ma anche i consumatori, che potrebbero utilizzare i loro dispositivi per un periodo più lungo.

Windows 10 al capolinea: stop alla vendita delle licenze da fine gennaio

L’annuncio di Microsoft di terminare le vendite di licenze Windows 10 dal 31 gennaio 2024 rappresenta un punto di svolta per l’industria dei PC e solleva questioni importanti riguardanti la sostenibilità ambientale e il riutilizzo dei dispositivi elettronici.

1. Un’epoca che si conclude Il termine della vendita delle licenze Windows 10 segna la fine di un’era. Microsoft sposta il suo focus su Windows 11, promettendo avanzamenti significativi in termini di prestazioni e sicurezza. Questo passaggio è destinato a influenzare non solo gli utenti ma anche i produttori di PC, che si adatteranno alle nuove specifiche di sistema.

2. La questione ambientale: un fardello crescente La fine del supporto per Windows 10 e il conseguente aggiornamento dei dispositivi informatici potrebbe portare a un incremento dei rifiuti elettronici. Con 240 milioni di PC potenzialmente destinati a diventare obsoleti, le implicazioni ambientali sono considerevoli. Questa situazione richiede un’attenzione urgente e soluzioni innovative per gestire l’impatto ambientale.

3. Strategie di gestione dei PC obsoleti Il destino dei PC incompatibili con Windows 11 è una questione complessa. La reimmissione sul mercato di questi dispositivi come prodotti ricondizionati è limitata dalla bassa domanda prevista. Le alternative includono la donazione, che pur avendo vantaggi ambientali, porta con sé il rischio di perpetuare l’uso di tecnologia obsoleta e potenzialmente insicura.

4. Soluzioni per gli utenti: aggiornamenti a pagamento Microsoft offre un programma di aggiornamenti di sicurezza estesi per Windows 10 fino a ottobre 2028. Questo fornisce agli utenti un’opzione a pagamento per mantenere i loro dispositivi sicuri e funzionali, nonostante l’incompatibilità con Windows 11. Tuttavia, questa soluzione è solo temporanea e non affronta il problema sottostante dell’obsolescenza programmata.





5. Il ruolo dei produttori nella sostenibilità La fine del supporto per Windows 10 evidenzia la necessità di una maggiore responsabilità da parte dei produttori e dei fornitori di sistemi operativi. È cruciale per questi attori adottare approcci sostenibili nella progettazione dei loro prodotti, promuovendo la durabilità, la riparabilità e la riciclabilità. Questi sforzi sono fondamentali per ridurre l’impatto ambientale e garantire che i dispositivi rimangano utili e sicuri per il maggior tempo possibile.