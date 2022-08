Come riparare il sistema iOS con Dr.Fone – Riparazione Sistema

Il sistema operativo iOS fa parte soltanto dei modelli telefonici iPhone per cui soltanto gli utenti in possesso di essi potranno usufruire. Anche se il sistema operativo iOS è conosciuto per le sue buone performance, a volte si possono verificare delle anomalie.

Gli utenti che si sono imbattuti in questo tipo di situazione hanno notato che risulta il telefono bloccato sul logo Apple. Di conseguenza, risulta necessario ricorrere alla riparazione del sistema iOS con un software apposito o rivolgendosi ad un centro d’assistenza Apple.

In quest’ultimo caso, i costi potrebbero essere un po’ più elevati a seconda della gravità del problema e per cui sarebbero difficili da sostenere. Al contrario, invece, utilizzare un software ti permetterà di dimezzare i costi e ottenere un risultato immediato.

D’altro canto, però, il possessore di un iPhone può anche non conoscere dei software idonei e affidabili da utilizzare. Come risultato finale, l’utente potrebbe sentirsi a disagio all’idea di non poter più utilizzare il suo telefono e perdere, di conseguenza, tutti i dati.

Per questo motivo, in questo articolo, parleremo di Dr.Fone – Riparazione Sistema volto al ripristino del sistema iOS. Se anche tu hai mai riscontrato un problema del genere, allora prosegui con la lettura dell’articolo perché Dr.Fone – Riparazione Sistema potrebbe essere lo strumento in grado di porre fine a questo disagio.

Che cos’è Dr.Fone – Riparazione Sistema?

Dr.Fone – Riparazione Sistema è uno strumento di ripristino del sistema iOS per cui se hai un’iPhone bloccato sul logo Apple, potrai ricorrervi. Indipendentemente dalle motivazioni per cui il sistema iOS dovesse dare problemi, il software Dr.Fone si dimostrerà all’altezza di risolvere tutti i problemi.

Lo strumento agisce per risolvere il problema dell’iPhone bloccato sullo schermo bianco del logo Apple scaricando la versione desktop adatta sul tuo PC. Ciò vuol dire che il software è scaricabile sia per computer aventi come sistema operativo Windows che iOS.

Il software presenta anche una modalità che ti consente di selezionare, tra tutti i file apparentemente andati persi, quali ripristinare o meno. In questo modo, avrai la possibilità di ridurre lo spazio di archiviazione di file inutili.

Utilizzare il software Dr.Fone – Riparazione Sistema: come?

Riparare il sistema iOS con WonderShare Dr.Fone – Riparazione Sistema ti permette di adottare una delle tre metodologie di cui andremo a parlare per ripristinare i dati. Prima di procedere, è il caso d’informarti che il software è compatibile con qualunque modello di iPhone.

Per cui se hai un iPhone 11 bloccato sul logo Apple, ma anche un iPhone 6 bloccato sul logo Apple potrai comunque decidere di far riferimento a Dr.Fone – Riparazione Sistema. Ad ogni modo, il software dispone di tre modalità con cui poter eseguire il ripristino del sistema operativo.

1° metodo: ripara l’iPhone bloccato sul logo Apple dal sistema operativo

Il primo metodo a cui potrai ricorrere consiste nell’eseguire l’operazione di ripristino iOS direttamente dal sistema operativo stesso. Collegando il telefono al tuo PC con un cavo USB e aprendo il software, la prima cosa che dovrai fare è cliccare su “Ripristina sistema operativo”.

I file che potrai recuperare vanno dal registro delle chiamate fino alle stories di WhatsApp, ma ciò non toglie che anche i memo vocali e i messaggi SMS saranno recuperati. Inoltre, la cronologia di Safari nonché l’Internet di iPhone verrà recuperata così come le note salvate.

2° metodo: ripara l’iPhone 6 bloccato sul logo Apple da iTunes

Se, prima di riscontrare l’anomalia dello schermo bianco, hai effettuato la sincronizzazione su iTunes, Dr.Fone Repair System propone un secondo metodo per ripristinare iOS. Andando ad effettuare un backup generale di tutti i file contenuti sul telefono, il software eseguirà un unico backup su iTunes.

Ricordati, però, che questo metodo così come il prossimo che andremo a vedere sarà utilizzabile soltanto se hai effettuato la sincronizzazione. Ad ogni modo, i dati recuperabili saranno comunque gli stessi indipendentemente dal metodo che selezionerai.

3° metodo: ripristino di iOS da iCloud

Infine il terzo metodo che Dr.Fone – Riparazione Sistema ti proporrà sarà quello di effettuare il ripristino di iOS attraverso iCloud. Anche in questo caso, se hai effettuato la sincronizzazione prima che si verificasse il malfunzionamento del sistema, potrai ricorrere a questo metodo.

Agendo sul sistema iCloud, il software riuscirà a recuperare le immagini, i video e tutti gli altri file salvati come documenti, SMS, applicazioni, cronologia, promemoria e così via.

L’interfaccia di Dr.Fone – Riparazione Sistema è abbastanza basilare e perciò, sarà il software stesso a guidarti dopo aver effettuato con successo il ripristino del sistema operativo così che non ci sarà più il problema di iPhone bloccato sullo schermo della mela.

Perché scegliere Dr.Fone – Riparazione Sistema?

Ci sono tantissimi motivi nonché aspetti positivi per cui usufruire del software Dr.Fone – Riparazione Sistema. Il primo in assoluto riguarda la possibilità di scelta tra tre metodalità differenti. Nonostante ciò, i dati recuperabili saranno gli stessi e avrai più possibilità di scelta.

Un secondo motivo per cui scegliere Dr.Fone – Riparazione Sistema riguarda l’aspetto della sicurezza. Tutti i dati che recupererai non saranno sottoposti ad alcun rischio ed è garantito al 100% la possibilità di ripristinare tutti i dati recuperabili.

Inoltre, Dr.Fone – Riparazione Sistema è noto per il suo rapporto di qualità-prezzo poiché per il servizio che offre, avrai la soluzione per rispondere alla classica domanda: “Come faccio se il mio iPhone è bloccato sul logo Apple?”.

Ci sono circa tre piani per acquistare il software e ognuno di essi riguardano esclusivamente la frequenza con cui utilizzerai il software. Infine, l’ultimo vantaggio di Dr.Fone è l’interfaccia intuitiva che permette anche ai principianti di risolvere un problema del genere in pochi passaggi.

Conclusioni

Ora che abbiamo visto insieme cos’è Dr.Fone – Riparazione Sistema, potrai decidere di visitare il sito ufficiale e incominciare a testare la piattaforma con una prima versione gratuita. Dalla durata di un solo mese, avrai la possibilità di ripristinare tutti quei dati apparentemente andati persi.

Allo stesso tempo, non dovrai neanche più preoccuparti di rivolgerti ad un centro d’assistenza Apple i cui costi possono non essere sostenibili. Grazie ad una soluzione immediata come questa, potrai finalmente recuperare qualunque file!