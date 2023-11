AOC e Philips Monitors ottengono la certificazione EPEAT Climate+™

Con un significativo passo avanti a favore della responsabilità ambientale e l’innovazione nel settore dell’elettronica, MMD, azienda leader nel settore tecnologico e brand licensing partner per i monitor Philips, e AOC, uno dei principali produttori di display, sono orgogliosi di annunciare il recente conseguimento della certificazione EPEAT Climate+.

I loro loghi sono ora ben visibili sul sito web di EPEAT a testimonianza dell’importante ruolo e riconoscimento nel mondo della tecnologia eco-consapevole. Questa certificazione sottolinea il loro impegno nello sviluppo di prodotti ad alte prestazioni che rispettano rigorosi standard ambientali.

Di fronte alla rapida escalation della crisi climatica, c’è un urgente bisogno di soluzioni innovative in tutti i settori, in particolare nel settore dell’Information and Communication Technology (ICT).

Questa incalzante sfida ambientale richiede un’azione immediata sia da parte dei produttori che dei consumatori del settore.

EPEAT Climate+ Certification: un nuovo benchmark

La certificazione EPEAT Climate+ distingue i monitor AOC e Philips come leader nella corsa verso prodotti elettronici sempre più sostenibili. Il processo di certificazione, supervisionato dal Global Electronics Council (GEC), richiede l’adesione a rigorosi criteri per garantire che i prodotti siano progettati e realizzati con l’obiettivo di ridurre l’impatto ambientale limitando il climate change. Gli EPEAT Climate+ Champions sono produttori di prodotti registrati EPEAT che hanno ottenuto la designazione EPEAT Climate+.

Requisiti dei prodotti per la certificazione EPEAT Climate+

Per ottenere la certificazione EPEAT Climate+, i prodotti devono soddisfare diversi criteri fondamentali, che riflettono un approccio globale alla sostenibilità:

Informazioni pubbliche e verificate da enti terzi sui Gas Serra (GHG) dei prodotti: comunicazione trasparente e verificata delle emissioni di gas serra dei prodotti. Processi produttivi efficienti dal punto di vista energetico: processi manufatturieri che prioritizzano l’efficienza energetica. Obiettivi di riduzione dei gas serra basati su informazioni scientifiche : impegno a raggiungere obiettivi scientificamente fondati per la riduzione delle emissioni di gas serra. Fonti di energia rinnovabile : utilizzo di fonti di energia rinnovabile nella produzione. Standard di efficienza energetica dei prodotti : compliance con gli alti standard di efficienza energetica dei prodotti.

Questi criteri, sviluppati in collaborazione con un ampio spettro di soggetti interessati, tra cui produttori, scienziati, responsabili politici e attivisti di sostenibilità, sono stati concepiti per garantire che i prodotti soddisfino i più elevati standard industriali per la decarbonizzazione.

L’impegno per una sostenibilità completa

La certificazione non riconosce solo il design eco-friendly dei prodotti, ma anche le pratiche responsabili delle aziende che li producono. Certificazioni di enti terzi approvati dal GEC assicurano che tutti i criteri climatici richiesti siano rispettati, aggiungendo un significativo livello di credibilità alla certificazione EPEAT Climate+.

L’impatto sui consumatori e sull’ambiente

Questa certificazione è particolarmente significativa in un’epoca in cui i consumatori sono sempre più consapevoli dell’impatto ambientale delle loro scelte. Aiuta gli acquirenti a identificare rapidamente i prodotti tecnologici progettati e realizzati tenendo conto della questione dei cambiamenti climatici, contribuendo così allo sforzo collettivo per alleviare la crisi climatica.

Il risultato ottenuto da AOC e Philips Monitors offre la possibilità ai consumatori di prendere decisioni informate, scegliendo prodotti in linea con i loro valori di responsabilità ambientale.

Un messaggio da Kevin Yang

I continui sforzi di AOC e Philips Monitors per ridurre l’impatto ambientale e promuovere pratiche sostenibili all’interno dell’industria elettronica sono al centro della loro etica aziendale. “Desideriamo ringraziare il Global Electronics Council per aver certificato i prodotti EPEAT Climate+. Ciò consentirà a produttori come noi di introdurre sul mercato prodotti più sostenibili”, afferma Kevin Yang, Technical Product Lead EU | Global Product Manager di Philips / AOC Monitors & IT.

“In AOC e MMD crediamo che la sostenibilità sia la chiave del nostro successo e che ci offra l’opportunità di utilizzare le nostre capacità, competenze e relazioni per creare un futuro migliore per gli individui, per la società e per l’ambiente in cui tutti viviamo.”

Progredire attraverso un future più verde

Il conseguimento della certificazione EPEAT Climate+ da parte di AOC e Philips Monitors segna un passo significativo nel loro percorso verso una maggiore sostenibilità ambientale dimostrando un approccio proattivo all’integrazione della sostenibilità nei loro prodotti e riflettendo il loro impegno per il benessere dell’ambiente e dei consumatori.

Per maggiori informazioni riguardo all’impegno sostenibile di AOC e MMD, visitare:

https://aoc.com/sustainability-and-environment