Aggiornamento Windows 11 con molti utili regali: ecco cosa troverai al suo interno

Innovazioni e Potenziamenti in Arrivo con Windows 11: Una Nuova Era Tecnologica

Il mondo tecnologico si prepara ad accogliere una nuova era con l’arrivo del Moment 4 Update per Windows 11. Tra le novità spiccano il Copilot AI, un’interfaccia File Explorer rinnovata, controlli di illuminazione RGB integrati, e nuove funzioni per la gestione del volume e delle password Wi-Fi.

L’Intelligenza Artificiale al Tuo Servizio: Copilot AI Il Copilot AI di Windows 11 permette interazioni avanzate con l’OS, abilitando comandi vocali e testuali per cambiare impostazioni, gestire file, e creare contenuti multimediali. File Explorer Rivisitato: Navigazione Intuitiva e Funzionale Il nuovo File Explorer presenta un’interfaccia migliorata, con percorsi chiari e gestione semplificata di file e cartelle, inclusa una nuova sezione Gallery. Dynamic Lighting: Personalizzazione Estetica e Funzionale Windows 11 introduce controlli RGB integrati, consentendo la personalizzazione di dispositivi compatibili, con prospettive di estensione a più hardware. Controllo Volume Semplificato: Personalizzazione Audio Avanzata Il Volume fly-out offre controlli dedicati per la selezione di dispositivi audio e miglioramenti nella gestione del mixer audio. Wi-Fi Senza Segreti: Visualizzazione Password Semplificata La nuova funzione nelle impostazioni di Windows 11 consente di visualizzare facilmente la password della rete Wi-Fi corrente. Dark Mode per Paint: Aggiornamento Estetico e Funzionale Paint introduce il supporto per la Dark Mode, adattandosi alle preferenze degli utenti per un’esperienza visiva più confortevole. Backup Innovativo: Protezione Dati nella Cloud Era La nuova app di backup di Windows 11 facilita la creazione di copie di sicurezza dei dati, sfruttando l’integrazione con Microsoft account e OneDrive.

Inoltre, Microsoft pianifica ulteriori miglioramenti per Paint, come il supporto AI per disegno avanzato e strumenti di ritocco foto, e aggiornamenti per l’app Fotos, inclusa una funzione AI per sfocare lo sfondo delle immagini​​.