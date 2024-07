Nuove nomine nel Gruppo CA Auto Bank: Alexander Paul Hughes, Marina Sapello, Andrea Barcio

Il 4 luglio 2024, CA Auto Bank, la banca della mobilità controllata da Crédit Agricole Personal Finance & Mobility, ha annunciato tre nuove nomine ai vertici del Gruppo. Questi cambiamenti strategici sono volti a rafforzare e potenziare la leadership in vari settori chiave del gruppo, con l’obiettivo di consolidare la posizione di CA Auto Bank come player di rilievo nei mercati europei e globali. Le nomine riguardano Alexander Paul Hughes, Marina Sapello e Andrea Barcio, ciascuno dei quali assume ruoli cruciali per guidare la banca verso nuovi successi.

Alexander Paul Hughes: Head of CA Auto Bank European Markets

Alexander Paul Hughes è stato nominato Head of CA Auto Bank European Markets, una posizione di grande rilevanza strategica che lo vedrà responsabile delle operazioni nei mercati europei. Hughes, che continuerà a ricoprire anche il ruolo di Country Manager di CA Auto Bank UK & Ireland, riporterà direttamente al CEO Giacomo Carelli.

La sua esperienza e competenza nel settore bancario e della mobilità saranno fondamentali per guidare il gruppo attraverso le sfide e le opportunità del mercato europeo. Sotto la sua guida, CA Auto Bank mira a espandere la propria presenza e a rafforzare le relazioni con i partner strategici, garantendo al contempo un servizio di eccellenza ai clienti.

Hughes sarà supportato da Sriram Krishnamoorthy, Finance Manager della filiale e Deputy Managing Director, la cui esperienza e conoscenza del mercato contribuiranno significativamente al successo delle operazioni europee di CA Auto Bank.

Questa nomina rappresenta un passo importante nella strategia di crescita del gruppo, puntando a consolidare la propria leadership nel settore della mobilità.

Marina Sapello: Responsabile del Dipartimento Legal Corporate Affairs & Procurement

Marina Sapello è stata designata Responsabile del nuovo dipartimento Legal Corporate Affairs & Procurement. In questo ruolo, riporterà direttamente al CEO e succederà ad Alberto Sibille, che si ritira a vita privata dopo una carriera di circa 40 anni.

Sapello porterà una nuova visione e una forte competenza legale al dipartimento, garantendo che tutte le operazioni e le strategie di CA Auto Bank siano in linea con le normative e le migliori pratiche del settore.

La creazione di questo nuovo dipartimento riflette l’importanza crescente delle questioni legali e di procurement all’interno del gruppo.

La capacità di navigare con successo attraverso un panorama normativo complesso e in continua evoluzione sarà cruciale per CA Auto Bank, e la leadership di Sapello sarà determinante per assicurare la conformità e l’efficienza operativa. Inoltre, il dipartimento si concentrerà sull’ottimizzazione dei processi di approvvigionamento, migliorando la gestione delle risorse e la collaborazione con i fornitori strategici.

Andrea Barcio: Responsabile del Dipartimento Human Resources & Process Governance

Andrea Barcio, attuale Head of Human Resources del gruppo, aggiunge al suo ruolo l’incarico di Head of Process Governance, diventando così il Responsabile del nuovo dipartimento Human Resources & Process Governance. Questa duplice responsabilità sottolinea l’importanza della gestione delle risorse umane e della governance dei processi per il successo a lungo termine di CA Auto Bank.

Barcio sarà incaricato di sviluppare e implementare strategie che promuovano un ambiente di lavoro positivo e produttivo, nonché di garantire che i processi interni siano efficienti e allineati con gli obiettivi strategici del gruppo.

La combinazione di risorse umane e governance dei processi in un unico dipartimento permetterà a CA Auto Bank di adottare un approccio più integrato e coerente nella gestione del capitale umano e dei processi aziendali.

Barcio, con la sua vasta esperienza e competenza, sarà fondamentale nel guidare l’innovazione e il miglioramento continuo all’interno del gruppo, promuovendo una cultura di eccellenza e di impegno tra i dipendenti.

CA Auto Bank S.p.A.

E’ una banca universale controllata da Crédit Agricole Personal Finance & Mobility che opera come player indipendente e multibrand nei settori del finanziamento e leasing di veicoli e della mobilità. CA Auto Bank fornisce un’offerta completa di prodotti finanziari e di mobilità oltre che di servizi assicurativi.

I programmi di credito, leasing, noleggio e finanziamento della mobilità forniti da CA Auto Bank sono concepiti specificamente per le reti di vendita, i clienti privati e le flotte aziendali.

CA Auto Bank è presente in 18 Paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito) e in Marocco, direttamente o tramite filiali, con un totale di oltre 2.600 dipendenti.