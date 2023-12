Volkswagen ID. 2all la rivoluzione del nuovo concept elettrico, ritornano i tasti fisici: ecco perchè verranno eliminati i touch

Volkswagen ID. 2all: Rivoluzione dell’Interni nel Nuovo Concept Elettrico

L’innovazione al centro del design Il concept Volkswagen ID. 2all non è solo un’anteprima della futura vettura elettrica di Volkswagen, ma rappresenta una vera e propria rivoluzione nel design degli interni. Andreas Mindt, il capo del design di Volkswagen, ha recentemente condiviso dettagli su questa evoluzione attraverso un breve filmato sul suo profilo Instagram, offrendoci uno sguardo privilegiato sulle novità che caratterizzeranno l’abitacolo.

Un nuovo approccio all’ergonomia e alla funzionalità La progettazione degli interni del Volkswagen ID. 2all segue un nuovo approccio, che mira a soddisfare le esigenze dei clienti più esigenti. La scelta di reintegrare i tasti fisici, posizionati sotto il display dell’infotainment per il controllo della climatizzazione, è un chiaro segno di attenzione verso un’ergonomia intuitiva e accessibile. Inoltre, il selettore circolare sul tunnel centrale introduce un elemento di controllo fisico per alcune funzioni dell’infotainment, unendo modernità e funzionalità tradizionale.





La personalizzazione come chiave di volta Il concept ID. 2all offre una personalizzazione senza precedenti. Il selettore centrale permette di modificare la grafica dei display, includendo opzioni nostalgiche come la grafica del cruscotto delle vecchie Golf. Questa funzionalità sottolinea l’impegno di Volkswagen nel combinare l’innovazione tecnologica con un richiamo alla sua eredità storica.

Focus sulla sicurezza e materiali sostenibili La sicurezza è un aspetto cruciale per Volkswagen: lo schermo per la strumentazione digitale posizionato dietro al volante è progettato per mantenere le informazioni importanti sempre a portata di occhio del conducente. Parallelamente, l’azienda sta innovando nell’uso dei materiali, con l’obiettivo di eliminare gradualmente l’uso di pelle, cromature e plastica dura in favore di tessuti e Alcantara, segnando un passo importante verso la sostenibilità.

Un futuro elettrico promettente Con l’arrivo della ID. 2all di serie nel 2025, sarà interessante vedere quante di queste innovazioni saranno implementate nel modello finale. La Volkswagen si sta posizionando come un leader nel settore delle auto elettriche, e il concept ID. 2all è un chiaro segnale di questa ambizione.

Il concept Volkswagen ID. 2all rappresenta un punto di svolta nel panorama dell’automobilismo elettrico, ponendosi all’avanguardia nel design degli interni e nella tecnologia. Il modello promette di ridefinire l’esperienza di guida con una fusione tra innovazione e tradizione, offrendo un abitacolo ergonomico e personalizzabile che risponde alle esigenze dei guidatori moderni.

L’ID. 2all di Volkswagen porta una ventata di freschezza nel design degli interni automobilistici. Mentre molti produttori di auto elettriche si sono concentrati sull’implementazione di schermi touch e tecnologie avanzate, Volkswagen ha scelto di bilanciare modernità e funzionalità. La reintroduzione di tasti fisici, soprattutto per le funzioni fondamentali come la climatizzazione, è un chiaro segnale che l’azienda ascolta e risponde alle esigenze dei suoi clienti.

In un’era dominata dagli schermi touch, Volkswagen fa un passo indietro per rivoluzionare il concetto di ergonomia. L’introduzione di elementi fisici, come il selettore circolare per l’infotainment, è una testimonianza dell’impegno dell’azienda nel rendere le auto non solo avanzate tecnologicamente, ma anche comode e intuitive da usare. Questo approccio mette in evidenza l’importanza dell’interazione fisica, essenziale per una guida sicura e piacevole.

La possibilità di personalizzare la grafica dei display, con opzioni che richiamano i modelli storici come la Golf, mostra come Volkswagen riesca a coniugare innovazione e tradizione. Questa caratteristica non è solo un omaggio al passato glorioso del marchio, ma offre anche ai guidatori un senso di familiarità e comfort, elementi spesso trascurati nelle moderne auto elettriche.

Volkswagen non si limita a innovare nel design e nella funzionalità, ma pone anche un’enfasi significativa sulla scelta dei materiali e sulla sicurezza. L’uso di tessuti e Alcantara, insieme alla graduale eliminazione di pelle, cromature e plastica dura, dimostra un impegno verso la sostenibilità. La posizione strategica dello schermo digitale dietro al volante sottolinea l’importanza che l’azienda attribuisce alla sicurezza del guidatore.

Con l’imminente lancio della ID. 2all, Volkswagen si posiziona come un pioniere nel settore delle auto elettriche. Questo modello non è solo un esempio di eccellenza tecnologica, ma rappresenta anche un cambiamento culturale nel modo in cui interagiamo con le nostre auto. Con la sua combinazione unica di innovazione, ergonomia, sostenibilità e sicurezza, la Volkswagen ID. 2all è destinata a diventare un modello di riferimento nel mondo dell’automobilismo elet