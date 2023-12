Ristrutturazione Volkswagen sarà molto drastica: ecco come fare per ottimizzare i costi e massimizzare i profitti

Ristrutturazione Volkswagen: Tagli su Personale e Vetture di Prova. Si Puntano a Risparmiare 10 Miliardi entro il 2026

La Sfida di Volkswagen in un Mercato in Evoluzione Nel contesto attuale dell’industria automobilistica, Volkswagen si trova a dover affrontare sfide significative. La perdita del primato in Cina e il rallentamento delle vendite di veicoli elettrici in Europa hanno spinto il colosso tedesco a intraprendere un percorso di ristrutturazione radicale. Con l’obiettivo di tagliare le spese di circa 10 miliardi di euro entro il 2026, la strategia di Volkswagen è chiara: ottimizzare i costi e massimizzare i profitti.

Il fulcro di questa ristrutturazione è la forza lavoro. La società ha già messo in atto misure come il blocco delle nuove assunzioni, la riduzione dei turni di produzione e la non rinnovazione di contratti a tempo determinato. L’accento è posto sul taglio di un quinto dei costi del personale amministrativo e sull’incentivazione delle uscite volontarie.





Rivoluzionare l’Approccio alla Produzione e al Test Volkswagen mira a ridurre del 50% il numero di vetture di prova, optando per un incremento significativo dei test digitali. Questa mossa non solo contribuisce al risparmio di costi ma segna anche un passaggio verso metodologie di sviluppo più avanzate e sostenibili.

Parallelamente, l’azienda si concentra sull’ottimizzazione dei processi di acquisto, post-vendita e produzione. Si stima un risparmio annuale di 770 milioni di euro da queste iniziative, riflettendo un impegno profondo nella razionalizzazione delle operazioni e nell’efficienza dei costi.

Strategie per il Futuro e Crescita dei Margini di Profitto Nel quadro di una strategia più ampia, Volkswagen si concentra anche sull’aumento dei margini di profitto per ogni veicolo venduto. L’obiettivo è passare dal 3,4% dei primi nove mesi del 2023 a un target del 6,5% entro il 2026.

Una componente chiave di questa strategia è la collaborazione con Renault per lo sviluppo di un’utilitaria elettrica a 20.000 euro, un’iniziativa che potrebbe rivelarsi cruciale nel mercato in crescita dei veicoli elettrici economici.





In conclusione, la ristrutturazione di Volkswagen è una risposta adattiva e strategica alle sfide del mercato automobilistico moderno. Con un focus sul taglio dei costi, sull’ottimizzazione dei processi e sull’aumento dei margini di profitto, il gigante automobilistico tedesco si prepara a navigare un futuro incerto con rinnovata efficacia e resilienza.