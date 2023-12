Presentata la Lexus LBX SUV compatto ibrido di lusso: la prova dettagliata le prime impressioni di guida su interni e consumi

L’Ingresso nel Mercato Europeo Introduzione alla Lexus LBX

La Lexus LBX segna un nuovo capitolo nella storia dell’automotive, rappresentando il primo modello della casa giapponese concepito specificamente per il mercato europeo. Lunga 419 cm, la LBX introduce uno stile meno stravagante, preludio delle future linee del costruttore. Nonostante il modesto successo di Lexus in Europa nel 2022, con meno di 39.000 unità vendute, questo modello mira a raddoppiare le immatricolazioni, offrendo un mix intrigante di dimensioni compatte e rifiniture di alta qualità.

Progettazione e Meccanica





Costruita in Giappone, la Lexus LBX condivide la meccanica con la Toyota Yaris Cross, ma si distingue per un design interno unico e un passo leggermente più ampio. Equipaggiata con un sistema ibrido da 136 CV, la LBX promette efficienza e prestazioni. Tuttavia, si differenzia nettamente dalla Yaris Cross in termini di design e dettagli interni, stabilendo un proprio standard di lusso.

Versioni e Prezzi

La gamma della Lexus LBX si articola in quattro versioni: Elegant, Emotion, Relax e Cool, con prezzi che variano tra 38.000 e 42.500 euro. Ogni modello offre un livello di dotazione elevato, con differenze nell’estetica e nelle caratteristiche aggiuntive. In particolare, le versioni più costose includono sedili a regolazione elettrica, luci d’ambiente multicolore, e rivestimenti di qualità superiore.

Lusso Sostenibile e Personalizzazione Ecoincentivi e Garanzia Estesa

Lexus offre un pacchetto garanzia di 3 anni o 100.000 km, estendibile a 10 anni o 250.000 km con manutenzione regolare. Questo modello gode inoltre di ecoincentivi fino a 6.000 euro, riducendo significativamente il prezzo di partenza. La Lexus LBX non solo rappresenta un segno di lusso, ma sottolinea anche un impegno verso la sostenibilità e la personalizzazione, con dettagli configurabili online.

Il Baule e le Prestazioni

Nonostante le sue dimensioni compatte, la Lexus LBX offre prestazioni notevoli. La versione 4×4 aggiunge un motore elettrico aggiuntivo per le ruote posteriori, ma questo va a scapito dello spazio nel bagagliaio. Il design del bagagliaio, pur dotato di portellone motorizzato, presenta alcune limitazioni in termini di versatilità e spazio.

Interni e Comfort

I dettagli interni della Lexus LBX riflettono il marchio di lusso: maniglie con sblocco elettronico, finiture di qualità, e componenti ripresi dalle Lexus di fascia alta. Tuttavia, lo spazio interno e le sedute presentano alcune restrizioni in termini di comfort e praticità.

Tecnologia e Guida Infotainment e Funzionalità

Il sistema multimediale della Lexus LBX, con display di 9,8”, è intuitivo e reattivo. Tuttavia, presenta alcune limitazioni nelle funzionalità e nella compatibilità. La vettura include anche comandi a levetta per il clima e soluzioni innovative per i comandi al volante.

Esperienza di Guida

La Lexus LBX offre un’esperienza di guida raffinata, con una notevole attenzione all’insonorizzazione. Le sospensioni offrono un equilibrio tra comfort e reattività, e i comandi della vettura sono ben calibrati per una guida piacevole. I sistemi di assistenza alla guida sono discreti e non invasivi, migliorando l’esperienza di guida senza compromettere la sicurezza.

Conclusione





La Lexus LBX rappresenta un’interessante proposta nel segmento delle crossover di lusso compatte. Con il suo approccio orientato al dettaglio, alla sostenibilità e al comfort di guida, si posiziona come una scelta attraente per chi cerca un veicolo di lusso in un pacchetto compatto.