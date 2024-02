Polestar 4 via alle vendite europee del SUV elettrico: ecco cosa devi sapere.

Polestar 4: Rivoluzione nel Segmento D-Suv

Il mercato automobilistico europeo e australiano accoglie con entusiasmo la nuova Polestar 4, l’ultima nata nella famiglia Polestar. Questo Suv coupé si distingue per prestazioni eccezionali e design all’avanguardia, promettendo di ridefinire gli standard del segmento D-Suv.

L’espansione di Polestar: Nuovi Mercati alla Conquista Polestar 4 rappresenta un passo significativo per l’azienda, come sottolineato da Thomas Ingenlath, Ceo di Polestar. L’obiettivo è rafforzare la presenza del marchio nel mercato globale. La sua introduzione in Europa e Australia segue il successo ottenuto in Cina, con la produzione iniziata a fine 2023 e le prime consegne già effettuate.

Innovazione e Design: L’Estetica di Polestar 4 Il design di Polestar 4 è un chiaro esempio di come l’estetica possa incontrare la funzionalità. Elementi come la mancanza del lunotto posteriore e le luci anteriori a doppia lama enfatizzano un’estetica moderna e distintiva. L’attenzione ai dettagli si riflette anche nell’illuminazione di precisione e nelle scelte aerodinamiche, come le maniglie delle porte retrattili.

Dimensioni e Struttura: L’Architettura di Polestar 4 Polestar 4 si posiziona tra Polestar 2 e 3 per dimensioni e prezzo, offrendo un’esperienza di guida unica nel suo genere. La sua struttura si basa sulla Sustainable Experience Architecture sviluppata da Geely Holding, con un corpo grande e un passo lungo che garantiscono spazio e comfort.

Tecnologia Avanzata: Gli Interni di Polestar 4 Gli interni di Polestar 4 presentano innovazioni come lo specchietto retrovisore digitale e un tetto in vetro che si estende oltre i sedili posteriori. L’approccio mono-materiale, introdotto nel concept car Polestar electric roadster, è un esempio di come il design possa abbracciare la sostenibilità senza compromettere la qualità.

Prestazioni e Autonomia: La Potenza di Polestar 4 La Polestar 4 offre varianti dual- e single-motor, entrambe dotate di una batteria da 100 kWh. La versione Long range Dual motor promette prestazioni impressionanti, con una potenza di 400 kW e un’autonomia fino a 580 km. Anche la versione Single motor non è da meno, con un motore da 200 kW e un’ambiziosa autonomia di 610 km.

Con la Polestar 4, l’azienda scandinava non solo consolida la propria presenza nel mercato globale, ma anche stabilisce nuovi standard per il segmento D-Suv. Il suo design innovativo, le prestazioni eccezionali e l’impegno verso la sostenibilità sono un chiaro segnale del futuro dell’industria automobilistica.