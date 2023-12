Opel Astra 100% elettrica invade il mercato, prezzi da 39.900 Euro: scopri se te la puoi permettere

Opel Astra 100% Elettrica: Innovazione e Sostenibilità a un Prezzo Accessibile

L’Opel Astra, uno dei modelli più venduti della casa automobilistica tedesca, entra ufficialmente nell’era dell’elettrico. Con l’apertura degli ordini per la sua versione 100% elettrica, l’Astra Electric segna un importante passo in avanti nel mercato delle auto elettriche.

1. Un Debutto Elettrico La nuova Opel Astra Electric rappresenta un’evoluzione significativa per il marchio. Disponibile in due allestimenti, la vettura utilizza la piattaforma elettrica e-CMP2 di Stellantis, segnando quasi il termine di questa tecnologia, prima di passare a soluzioni più avanzate. Questo modello, testato in anteprima, si distingue per la sua efficienza e le prestazioni.





2. Dettagli Tecnici e Prestazioni La Astra Electric è dotata di un motore elettrico da 115 kW (156 CV) e una batteria da 54 kWh. Questa configurazione le consente un’autonomia fino a 418 km, un dato verificato durante i test. L’attenzione di Opel al controllo del peso del veicolo, fissato a 1.679 kg, contribuisce significativamente all’efficienza energetica.

3. Caratteristiche e Dotazioni La dotazione dell’Opel Astra Electric include il display pure panel, sedili certificati AGR, fari completamente a LED, e una serie di ADAS (Advanced Driver-Assistance Systems). Tra le novità, spicca l’introduzione del sistema Intelli-Drive 2.0, che include il cambio corsia semiautomatico e l’adattamento intelligente della velocità.

4. Prezzo e Accessibilità Il prezzo di partenza di 39.900 euro rende l’Opel Astra Electric una scelta competitiva nel segmento delle auto elettriche. Questo prezzo, unito alle caratteristiche tecniche e alle dotazioni avanzate, la posiziona come un’opzione attraente per chi cerca un veicolo elettrico accessibile ma performante.

5. Impatto sul Mercato e Sostenibilità L’introduzione dell’Opel Astra Electric nel mercato segna un momento importante per la mobilità sostenibile. Con un prezzo accessibile e prestazioni eccezionali, questo modello potrebbe giocare un ruolo chiave nella transizione verso una mobilità più sostenibile e rispettosa dell’ambiente.

