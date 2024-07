Presentato il concept di Audi Q8 in arrivo nel 2017

Presentato come concept design la nuova punta di diamante della serie, Audi Q8. Precederà la produzione in serie in mostra al salone di Detroit 2017. Il lancio viene previsto tra la fine del 2017 e i primi del 2018.

Probabile implementazione dei nuovi motori V6 e V8 sviluppati insieme a Porsche. Un’ipotesi è anche il powertrain ibrido plug-in, in grado di offrire un’autonomia di 50km in modalità elettrica. Tutto ad emissioni zero.

Tutto pronto per l’ingresso nel settore delle full size. Le dimensioni del Q8 saranno probabilmente intorno ai 4,9m di lunghezza. Con uno stile aggressivo su dimensioni generose, il toop brand apre la concorrenza diretta a modelli quali Bmw X6 e la Mercedes GLE Coupé.

Un eccellente 2016 per Audi Italia

Il 2016 ha raggiunto vette eccellenti per il brand automobilistico. Le oltre 60 mila immatricolazioni hanno presentato un aumento del 15% dall’anno precedente.

L’intesa del marchio col mercato italiano si è rafforzata ampiamente. Segno distintivo dell’anno è il Q2, privilegiata soprattutto tra le aziende. L’incremento qui è del 70%. La versione berlina del modello è riuscita a farsi strada anche tra i privati.

Nel mondo SUV, Q3 e Q5 hanno coperto le distanze con la concorrenza. Un terzo delle vendite. Nuova vita con A6 per l’alto di gamma. Parole del direttore di Audi Italia, Fabrizio Longo.

Il 2017 sarà un anno chiave per Audi

Anche in casa del brand di Ingolstadt si parla di auto autonoma. Il 2017 vedrà il debutto della nuova Audi A8. Notevole sotto il profilo tecnologico per il piloted driving. Sarà la prima auto ad introdurre una guida autonoma di classe 3.

Un livello scelto per non togliere all’acquirente il piacere della guida. Il 2017 è un anno di sperimentazione anche per quello che sarà il mercato delle auto elettriche, in partenza già dal successivo 2018.

Prevista un’auto elettrica ogni anno fino al 2020. Il 2025 vede già un obiettivo di un terzo della gamma completamente ad emissioni zero. Un obiettivo concreto. Nel corso del 2016 si riportano riduzioni di peso dai 50 ai 325 kg e di emissioni fino al 22%.