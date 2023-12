Nuova Jeep Compass 2024 apre gli ordini in Italia: tutti i dettagli su allestimenti e prezzi promozionali

Innovazione e Design del Jeep Compass 2024

Rinnovamento Estetico e Funzionale

La Jeep Compass 2024 segna un importante passo avanti nel design e nelle funzionalità. Sebbene non presenti cambiamenti estetici radicali, è facilmente riconoscibile per i suoi nuovi dettagli di finitura e la varietà di abbinamenti cromatici proposti nei diversi allestimenti. Questa SUV americana si rinnova puntando su dotazioni avanzate e soluzioni di connettività all’avanguardia.





UConnect 5: Tecnologia all’Avanguardia

L’aggiornamento più significativo si trova nell’infotainment con l’introduzione di UConnect 5. Dotato di due schermi, uno da 10,25″ per la strumentazione e uno da 10,1″ per il sistema di infotainment, offre connettività wireless per Apple CarPlay e Android Auto. L’integrazione dei servizi telematici TBM nella versione e-Hybrid sottolinea l’impegno di Jeep nel migliorare l’esperienza di guida.

Una Rivoluzione nel Segmento delle SUV

Jeep Compass 2024 si distingue nel segmento delle SUV per la sua enfasi sull’elettrificazione e per le sue soluzioni tecnologiche avanzate. Questo modello rappresenta un’evoluzione significativa per il marchio, posizionandosi come un leader nel settore delle auto elettrificate.

Gamma e Allestimenti del Jeep Compass 2024

Variegata Offerta di Allestimenti

La gamma del Jeep Compass 2024 si compone di quattro allestimenti: Altitude, Summit, Overland e Trailhawk. Ogni allestimento è arricchito rispetto alle versioni precedenti, offrendo una varietà di opzioni per soddisfare le esigenze di diversi clienti. La Altitude include i gruppi ottici Full Led e cerchi da 18″, mentre la Summit aggiunge elementi di lusso come i cerchi diamantati da 19″.

Focus sull’Off-Road con la Trailhawk

La versione di punta Trailhawk è progettata per gli amanti dell’off-road, offrendo cerchi diamantati da 17″, protezioni sotto la scocca e un sistema Jeep Active Drive Low 4×4. Questo allestimento sottolinea l’impegno di Jeep nel fornire veicoli adatti a ogni tipo di avventura.

Pacchetti Optional per Personalizzazione

Jeep ha semplificato il processo di personalizzazione del Compass 2024 introducendo tre pacchetti: Safety Pack, Premium Pack e Winter Pack. Ogni pacchetto è progettato per migliorare l’esperienza di guida e garantire sicurezza, comfort e praticità.

Motorizzazioni Elettrificate e Listino Prezzi

Addio al Diesel, Benvenuta Elettrificazione

La Jeep Compass 2024 segna una svolta importante, abbandonando le motorizzazioni a gasolio per concentrarsi sulle varianti elettrificate a benzina. Questa scelta riflette la strategia di Jeep di adeguarsi alle esigenze di un mercato sempre più orientato verso soluzioni sostenibili.

Opzioni di Motorizzazione e Performance

I clienti possono scegliere tra la e-Hybrid con motore 1.5 T4 e le versioni PHEV 4xe con motore 1.3 turbobenzina. La 4xe offre la possibilità di percorrere fino a 53 km con la sola energia elettrica, dimostrando l’impegno di Jeep nella creazione di veicoli ecologici e performanti.

Listino Prezzi Dettagliato

Il listino prezzi del Jeep Compass 2024 varia a seconda dell’allestimento e della motorizzazione, partendo da 39.900 euro per la versione e-Hybrid Altitude fino a 54.400 euro per la Trailhawk 4xe 240 CV. Questi prezzi riflettono l’alta qualità e le prestazioni avanzate offerte dal modello.





Il Jeep Compass 2024 emerge come un protagonista nel panorama delle SUV elettrificate, combinando design, tecnologia e prestazioni per soddisfare le esigenze di un mercato in continua evoluzione. Con questa nuova offerta, Jeep si posiziona all’avanguardia nella transizione verso una mobilità più sostenibile.