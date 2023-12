Milano: Alfa Romeo lancia il nuovo SUV Elettrico compatto: ecco come ha reagito il mercato

Alfa Romeo Milano: Il Futuro Elettrico Inizia in Città

Rivoluzione in Casa Alfa: Milano batte Brennero Non è Brennero, ma Milano il nome scelto per il nuovo SUV compatto di Alfa Romeo, destinato a debuttare nella primavera del 2024. Questa scelta rappresenta un omaggio alla città natale di Alfa Romeo nel 1910, come affermato dall’amministratore delegato Jean Philippe Imparato. Milano, simbolo della storica sede Alfa e del suo museo, segnala anche una chiara intenzione: posizionare il veicolo come ideale per un ambiente urbano. La scelta del nome riflette non solo un legame con le radici, ma anche una visione futuristica di mobilità elettrica in contesti cittadini.

La Nuova Identità: Caratteristiche Uniche del Milano Il Milano sarà un crossover SUV di dimensioni compatte, lungo circa 4,10 metri, e si baserà sulla piattaforma CMP utilizzata da Jeep Avenger e Fiat 600e. Nonostante il nome, la produzione avverrà nella fabbrica polacca di Tichy, una decisione dettata dalla logica di produzione del gruppo Stellantis. La sede di produzione, seppur fuori dall’Italia, non implica un allontanamento di Alfa Romeo dal suo paese d’origine, dato che i futuri modelli più grandi saranno prodotti a Cassino.

Concorrenza e Posizionamento sul Mercato Il Milano entrerà nel segmento B dei SUV compatti, un mercato competitivo dove dovrà confrontarsi sia con i modelli Stellantis, sia con nuove proposte come Smart #1 e Volvo EX30. Per emergere, l’Alfa Romeo punterà su un design distintivo e personale, che rispecchia l’eredità del marchio pur presentando un’estetica innovativa. La direzione stilistica è affidata a Mesonero, noto per le sue linee tese e un approccio moderno al design.

Innovazione Tecnologica: L’Alfa Elettrica Dal punto di vista tecnico, il Milano sarà il primo modello completamente elettrico di Alfa Romeo. Dotato di una batteria da 55 kWh nel pianale e di un motore anteriore, si prevede un’autonomia di circa 400 km, che aumenta significativamente in ambito urbano. Al fianco della versione elettrica, ci sarà anche un’opzione ibrida 48v, un mix tra mild hybrid e full hybrid, che permetterà brevi tragitti in modalità completamente elettrica.

Presentazione e Lancio: Colori e Costi Il Milano verrà presentato ufficialmente ad aprile, con un colore di lancio rosso unico, e sarà disponibile per l’ordine a partire da giugno, con le prime consegne previste per settembre 2023. Sebbene i prezzi non siano ancora definiti, si stima che la versione elettrica possa costare intorno ai 40mila euro, mentre l’ibrida sarà più accessibile.

Il lancio del Milano segna un momento cruciale per Alfa Romeo. La scelta di un modello elettrico rappresenta non solo un passo importante nella storia del marchio, ma anche un adattamento alle esigenze di mobilità del futuro, in particolare per gli ambienti urbani.