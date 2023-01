Maserati GranTurismo ed Il suo nuovo salotto tecnologico al posto di guida

La nuova Maserati GranTurismo rappresenta un importante passo avanti per la casa del Tridente, sia per quanto riguarda le caratteristiche tecniche che per l’abitacolo raffinato e lussuoso.

La vettura, che arriverà in concessionaria a giugno 2023 con prezzi a partire da circa 150.000 euro, è dotata di un motore V6 Nettuno, di un cambio di trazione che passa da anteriore a integrale, e di una versione Folgore da ben 760 CV, alimentata esclusivamente a batteria.

Esterni

Lo stile degli esterni della nuova Maserati GranTurismo è grintoso ed elegante, e rimane saldamente ancorato alla tradizione del marchio, con volumi e proporzioni che mantengono un evidente fil rouge con il precedente modello.

Interni

I designer della Maserati hanno dedicato un’attenzione particolare allo sfruttamento degli spazi all’interno della vettura, cercando di disegnare un ambiente più comodo e pratico per il guidatore e i passeggeri.

Ad esempio, eliminando la leva del cambio, si è creato uno spazio extra per riporre oggetti di piccole dimensioni, come uno smartphone o un portafoglio, nel tunnel centrale.

Inoltre, tra la plancia e i sedili, rispetto al modello di precedente generazione, sono praticamente spariti tutti i tasti fisici, e i servizi di bordo e le funzioni del sistema multimediale si gestiscono tutte sfiorando il grande display che si trova al centro della plancia.

Quadro strumenti

Il quadro strumenti della nuova Maserati GranTurismo è completamente digitale e la sua grafica muta in funzione della modalità di guida selezionata.

Sistema di infotainment

Il sistema di infotainment della nuova Maserati GranTurismo, chiamato MIA, ha beneficiato di un aggiornamento ad hoc per la nuova GranTurismo, e permette di gestire tutte le funzioni della vettura attraverso il grande display che si trova al centro della plancia.

Sistema di sicurezza

La nuova Maserati GranTurismo è dotata di un sistema di sicurezza avanzato che include funzioni come il controllo attivo della velocità, l’assistenza alla frenata d’emergenza e il riconoscimento dei segnali stradali.

Approfondimento 1: la meccanica

La nuova Maserati GranTurismo è dotata di una meccanica potente e raffinata derivata da quella della supercar MC 20.

Il motore V6 Nettuno è stato progettato per offrire una perfetta combinazione di potenza e efficienza, mentre il cambio di trazione che passa da anteriore a integrale garantisce un’esperienza di guida eccezionale.

Inoltre, la versione Folgore da ben 760 CV è alimentata esclusivamente a batteria, il che rappresenta una prima per il marchio Maserati.

Approfondimento 2: l’elettrificazione

La nuova Maserati GranTurismo rappresenta un importante passo avanti per la casa del Tridente anche per quanto riguarda l’elettrificazione.

La versione Folgore, alimentata esclusivamente a batteria, rappresenta una prima per il marchio Maserati e dimostra la volontà dell’azienda di investire sempre di più in questa tecnologia.