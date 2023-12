Le Catene da Neve integrate nel pneumatico sono realtà grazie a Kia e Hyundai Motor con un rivoluzionario progetto

Innovazione Rivoluzionaria per la Guida Invernale Kia Corporation e Hyundai Motor Company hanno fatto un salto significativo nell’innovazione automobilistica con la loro nuova tecnologia Snow chain-integrated tire, progettata per migliorare notevolmente la sicurezza sulla neve. Questa tecnologia, ancora in attesa di brevetto, permette ai conducenti di attivare catene da neve integrate semplicemente premendo un pulsante. Una caratteristica distintiva che promette di rivoluzionare il modo in cui affrontiamo la guida in condizioni invernali.

Il Funzionamento della Tecnologia Snow Chain-Integrated Tire La tecnologia utilizza moduli in lega con effetto memoria, collocati all’interno della ruota e dello pneumatico. Quando ricevono un impulso elettrico, questi moduli si espandono per funzionare come catene da neve. Rispetto alle catene tradizionali, difficili da installare e rimuovere, questa innovazione promette una maggiore facilità d’uso e un miglioramento della sicurezza in condizioni di neve.

Il Contributo di Kia e Hyundai alla Sicurezza e Facilità d’Uso Joon Mo Park, Head of Advanced Chassis Development Team, ha sottolineato l’impegno di Kia e Hyundai nel trasformare le tecnologie all’avanguardia in soluzioni pratiche per i clienti. Lo sviluppo continuo di tecnologie che migliorano sia la sicurezza che la facilità d’uso dei veicoli è al centro della loro filosofia aziendale.

Dettagli Tecnici della Tecnologia Integrata Questa tecnologia è basata su una struttura di ruota e pneumatico con scanalature radiali, dove sono posizionati i moduli in lega. Questi moduli, grazie alla loro capacità di ritornare alla forma originale con un impulso elettrico, cambiano forma per migliorare l’aderenza su strade innevate. Questa caratteristica non solo aumenta la sicurezza, ma rende anche più semplice il riconoscimento dello stato di usura dello pneumatico.

Brevetto e Sviluppi Futuri La tecnologia è in attesa di brevetto in Corea del Sud e negli Stati Uniti. Kia e Hyundai Motor stanno valutando la produzione in serie di questa tecnologia, a seguito di ulteriori sviluppi tecnici, test di durata e prestazioni, e le necessarie verifiche normative.

Hyundai Motor Group e l’Innovazione nella Mobilità





Il Visionario Gruppo Hyundai Motor Hyundai Motor Group, un’azienda globale, è un leader nel settore della mobilità, noto per la sua innovazione e il suo pensiero avanguardistico. Con una vasta gamma di settori che spaziano dalla mobilità all’acciaio, dalle costruzioni alla logistica, finanza, IT e servizi, il Gruppo è una forza trainante nell’industria globale.

L’Impegno per un Futuro Migliore Hyundai Motor Group è guidato da un impegno per creare un futuro migliore. Questo impegno si manifesta nella loro volontà di affrontare sfide e nel loro pensiero creativo. La loro capacità di comunicare in modo cooperativo e affrontare sfide con determinazione li pone in una posizione unica per influenzare positivamente il futuro della mobilità.

I Brand di Mobilità del Gruppo Hyundai I brand di mobilità del Gruppo Hyundai includono nomi noti come Hyundai, Kia e Genesis. Questi marchi sono noti per la loro innovazione e qualità, e continuano a spingere i confini dell’ingegneria automobilistica e del design.

La Forza Lavorativa Globale del Gruppo Con circa 250.000 dipendenti in tutto il mondo, Hyundai Motor Group è un vero e proprio gigante globale. Il loro team multiculturale e altamente qualificato è una delle chiavi del loro successo continuo e della loro innovazione.