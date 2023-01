La privatizzazione di Ita riprende: il Dpcm è pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Il governo ha dato il via libera alla nuova procedura di dismissione di Ita. Il Decreto del Presidente del Consiglio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, stabilisce le modalità per la privatizzazione della compagnia aerea, che prevede l’ingresso di un acquirente con una quota di minoranza, anche tramite uno o più aumenti di capitale.

È previsto che la maggioranza della cordata dell’acquirente debba essere rappresentata da una compagnia aerea.

Il governo autorizza la nuova procedura di dismissione di Ita

Il decreto riavvia la procedura che ora vede l’interesse esplicito della sola Lufthansa. La premessa del decreto sottolinea che il governo ritiene conclusa la precedente procedura e la necessità di rivedere le modalità di dismissione “al fine di accelerare la definizione di partnership che assicurino il perseguimento degli obiettivi di sviluppo industriale e di potenziamento dell’attività di Ita”.

Per questo motivo, il decreto introduce un meccanismo che permette la vendita in più fasi e prevede un ruolo centrale per un’altra compagnia aerea.

Inoltre, considerato che lo scenario di mercato di riferimento non è sostanzialmente cambiato e che sono stati già effettuati ampie ricerche di soggetti potenzialmente interessati all’acquisizione, la procedura è limitata ai soggetti che hanno già partecipato alla procedura precedente, ma che sono anche “in grado di acquisire una partecipazione iniziale nella società di entità tale da confermare la serietà dell’impegno oltre che di acquisirne successivamente il controllo o la maggioranza del capitale”.

Lufthansa è l’unico acquirente interessato alla compagnia aerea

