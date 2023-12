Ferrari in Borsa con pattern ribassista: ce la farà il cavallino a competere ancora nel mercato del lusso

Ferrari: Prese di Beneficio nel Contesto di Calo dei Comparti Auto e Lusso in Europa

Analisi del Mercato e la Performance di Ferrari nel 2023

La Crescita di Ferrari e le Prospettive di Mercato Nonostante le incertezze nel mercato automobilistico e del lusso, Ferrari ha mostrato una performance impressionante nel 2023. Il titolo ha superato la soglia storica dei 300 euro, con un guadagno totale di circa il 60%. Tuttavia, gli analisti prevedono un rallentamento della crescita, mantenendo un occhio attento sulle consegne future e i costi crescenti.

Fondamentali Solidi e Attuazione della Guidance Secondo gli analisti, i fondamentali di Ferrari rimangono solidi. Ci si aspetta il rispetto della guidance per l’anno fiscale 2023, nonostante un previsto rallentamento nel quarto trimestre. Questo rallentamento è attribuito a minori consegne e maggiori costi di ricerca e sviluppo.





La Visione degli Analisti e le Prospettive per il 2024

Strategia di Ferrari per il 2024 e le Aspettative di Mercato Gli analisti di Bernstein suggeriscono che Ferrari potrebbe offrire una visione conservativa per il 2024, cercando di temperare le alte aspettative. Questo potrebbe esercitare una pressione a breve termine sul prezzo delle azioni, ma la visione a lungo termine sui fondamentali di Ferrari rimane positiva.

Previsioni per il Business Plan al 2026 Il business plan di Ferrari, presentato nel giugno 2022, prevede una crescita del fatturato e dell’Ebitda nel prossimo biennio. Tuttavia, gli analisti di Equita suggeriscono che ci sia spazio per una revisione al rialzo dei target, data la velocità di implementazione del piano nei primi due anni.

Prospettive Future per Ferrari

Comunicazione Cauta e Possibili Revisioni Nonostante il business plan non preveda aggiornamenti a breve, Equita non esclude che Ferrari possa mantenere una politica di comunicazione cauta, con possibili revisioni a rialzo in corso d’opera. Questo potrebbe significare che i target per il 2026 potrebbero essere raggiunti in anticipo, un elemento che è già riflesso nei multipli di mercato.

Conclusione: Ferrari in un Punto di Svolta Il 2024 si prospetta come un anno cruciale per Ferrari, sia in termini di opportunità di crescita che di sfide di mercato. La gestione attenta delle aspettative e la solida base dei fondamentali posizionano Ferrari in un punto strategico nel contesto dei settori auto e lusso.