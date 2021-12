COME RICHIEDERE ASSICURAZIONE AUTO ONLINE

Per la propria macchina nuova o usata, sempre più persone decidono di stipulare l’assicurazione online. È un’operazione veloce, comoda e quasi sempre più economica, permettendo di fare tutto da casa, risparmiando tempo e pratiche burocratiche, senza rinunciare alla qualità del servizio.

Qualche decennio fa, il mondo assicurativo era restio ad affacciarsi su Internet e i consumatori erano piuttosto scettici. Le cose però sono cambiate e anzi acquistare una polizza sul web, sta diventando sempre molto più vantaggioso.

In questa guida, vi aiuteremo a capire quali sono tutti i passi concreti da compiere. Per non arrivare impreparati alla scelta della tutela per la vostra macchina. Vedremo quindi nel dettaglio come richiedere l’assicurazione auto online, affrontando il tema dei preventivi e dando qualche nozione sulle pratiche da svolgere online.

Preventivo assicurazione auto

Prima di richiedere la polizza per la vostra automobile è bene dare un’occhiata a qualche preventivo online. Il mondo del web pullula di aggregatori di tariffe e tutte le principali compagnie permettono ai clienti di simulare l’assicurazione sul proprio sito web.

Se volete cambiare assicurazione, non dovrete comunicarlo all’agenzia precedente, da qualche anno, infatti, è stato abolito il tacito assenso. Dunque, sarete liberi di scegliere un altro contratto in tutta tranquillità. Per procedere al preventivo assicurazione auto, bisogna digitare alcuni dati personali e soprattutto quelli dell’auto. A questo scopo, vi serviranno il libretto di circolazione del veicolo e l’attestato di rischio. Va detto però che quest’ultimo si è trasformato in un documento elettronico e si trova dunque anch’esso online.

Una volta svolti questi passaggi, vi apparirà la tariffa con il prezzo finale, così come tutte le voci e gli optional compresi nel premio assicurativo. Dovrebbe essere molto intuitivo selezionare o spuntare le opzioni che volete aggiungere o quelle che volete scartare. Come nel caso del metodo tradizionale, ci sono alcune agevolazioni e promozioni da non sottovalutare. Per esempio, se siete neo-patentati e vivete ancora nel nucleo familiare dei genitori, con una buona classe di merito, potreste approfittare dell’Rc familiare, ovvero del Decreto Bersani, che permette di ereditare la classe di merito di un membro del nucleo familiare.

Effettuando il preventivo per l’assicurazione auto, scoprirete che si può risparmiare installando la scatola nera. Il dispositivo, anche detto black box, viene inserito sul veicolo e tramite la geolocalizzazione Gps registra velocità, stile di guida ed eventuali incidenti. In alcuni casi, gli sconti scattano anche per la polizza dell’anno successivo, qualora si tenesse nel corso dell’anno uno stile di guida tranquillo e omogeneo.

Passi successivi

Dopo aver calcolato il preventivo di assicurazione auto si arriva quindi al momento della scelta della compagnia e del pagamento finale. Trattandosi di una polizza online è ovviamente necessario pagare con carta di credito o altri strumenti finanziari digitali. Le somme possono essere versate in rate mensili, semestrali o in soluzione unica annuale. La terza opzione risulta la più indicata perché permette un po’ di risparmio.

Onorata la cifra richiesta, l’agenzia vi manderà per posta o mail il contratto assicurativo da firmare e rimandare. Si può fare tramite scanner o appositi programmi di compilazione da pc.

Insieme al documento precedente o subito dopo, riceverete il certificato d’assicurazione. È il foglio di carta che consente di circolare in auto con la copertura assicurativa. Documento ormai dematerializzato ma che si consiglia di tenere a bordo per sicurezza.

Un’ultima annotazione. L’assicurazione può durare 6 o 12 mesi ma ci sono 15 giorni di tolleranza alla scadenza naturale. Lo prescrive il Codice Civile e per questo motivo c’è tutto il tempo per scegliere l’opzione giusta per la vostra auto.