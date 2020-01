Il presidente Donald Trump si è scagliato contro Apple Inc martedì, accusando il produttore di iPhone per quello che ha detto essere il suo rifiuto di sbloccare i telefoni utilizzati dai criminali mentre beneficiava dell’aiuto del governo al commercio.

Il tweet di Trump è arrivato nel corso dell’indagine sulle sparatorie mortali di tre americani da parte di un ufficiale dell’Aeronautica saudita alla stazione navale americana a Pensacola, in Florida, il mese scorso, che il procuratore generale William Barr ha definito “un atto di terrorismo” lunedì.

L’episodio segna l’ultima fiammata in un dibattito sulla privacy tra aziende tecnologiche come Apple e Facebook Inc. e le autorità.

Le società tecnologiche sostengono che una forte crittografia protegge la privacy e la sicurezza dei loro utenti, mentre i funzionari delle forze dell’ordine sostengono che i criminali hanno usato la tecnologia per eludere la giustizia e hanno invitato le aziende tecnologiche a fornire un modo per violarla, usando casi di alto profilo come Pensacola e le riprese di massa del 2015 di militanti islamici a San Bernardino, in California, come esempi.

Trump ha avuto parole aspre per Apple

“Aiutiamo sempre Apple nel mercato e tante altre questioni, eppure si rifiutano di sbloccare i telefoni utilizzati da assassini, spacciatori e altri elementi criminali violenti”, ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti su Twitter. “Dovranno fare un passo avanti nel piatto e aiutare il nostro grande Paese, ADESSO!”, Ha detto.

Apple ha affermato di non poter accedere ai dati crittografati con un passcode e archiviati su un iPhone e che avrebbe dovuto creare uno strumento specifico per farlo, noto nel settore tecnologico come una “backdoor”.

La società può e lo fa, tuttavia , consegna i dati archiviati sui suoi server di archiviazione cloud a funzionari delle forze dell’ordine, che spesso includono backup di iPhone, inclusi iMessage.

Apple non ha risposto a una richiesta di commento sul tweet di Trump. Lunedì, la società ha dichiarato di aver respinto “la caratterizzazione che Apple non ha fornito assistenza sostanziale”.

Apple non collabora

Lunedì Barr ha invitato Apple ad aiutare l’Ufficio investigativo federale a sbloccare due iPhone coinvolti nel caso Pensacola.

Apple ha dichiarato di aver risposto a sette richieste legali distinte dagli investigatori federali a dicembre, iniziando il giorno della sparatoria.

La società ha dichiarato di aver consegnato agli investigatori “molti gigabyte” di dati, inclusi backup iCloud, informazioni sull’account e dati transazionali per più account.

Apple ha detto che l’FBI non ha richiesto aiuto per sbloccare i telefoni fino al 6 gennaio, con una richiesta per un secondo iPhone inviata l’8 gennaio.

“Un giudice federale ha autorizzato il Dipartimento di Giustizia ad accedere al contenuto dei telefoni del terrorista morto. Apple ha progettato questi telefoni e implementato la loro crittografia. È una semplice richiesta “di porta d’ingresso”: Apple ci aiuterà a entrare nei telefoni degli sparatutto o no? “, Ha dichiarato ieri Kerri Kupec, portavoce del Dipartimento di Giustizia.

In una dichiarazione, l’American Civil Liberties Union ha definito la domanda di Trump “pericolosa e incostituzionale” e ha affermato che indebolirebbe la sicurezza di milioni di iPhone.

La crittografia di Apple è impenetrabile

“Semplicemente non c’è modo per Apple, o per qualsiasi altra società, di fornire all’FBI l’accesso a comunicazioni crittografate senza fornirlo anche a governi stranieri autoritari e indebolendo le nostre difese contro criminali e hacker”, ha affermato l’ACLU.

Dopo le riprese a San Bernardino, in California, nel 2015, gli investigatori federali alla fine si sono rivolti a società di sicurezza informatica di terze parti per chiedere aiuto per sbloccare il dispositivo del tiratore.

Il Wall Street Journal di lunedì ha riferito che i dispositivi utilizzati dallo sparatutto Pensacola erano vecchi modelli di iPhone 5 e iPhone 7 e ha citato esperti di cibersicurezza dicendo che le aziende commerciali potrebbero probabilmente romperli.