Tim Lancia il Primo Microchip Made in Italy per la Cybersicurezza in ambito mobile e smart cities

Innovazione Italiana in Campo Cybersicurezza Roma, 14 dicembre – Tim, tramite la sua controllata Telsy, specializzata in sicurezza informatica, ha annunciato il lancio del primo microchip interamente progettato in Italia.

Questo dispositivo è destinato a rivoluzionare la cybersicurezza, operando in ambiti diversificati come dispositivi mobili, smart city, infrastrutture cloud e Internet delle cose. Il microchip è un passo importante per l’Italia verso l’autonomia e la sovranità tecnologica, in linea con le strategie di cybersicurezza nazionali ed europee.

La Presentazione: Un Evento Chiave per l’Italia Alla presentazione del progetto hanno partecipato figure di spicco come il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, e l’amministratore delegato di Tim, Pietro Labriola.

Labriola ha evidenziato i benefici di una tecnologia sviluppata internamente, sottolineando il ruolo cruciale della sicurezza nelle soluzioni proposte alle grandi aziende. Questo microchip rappresenta un elemento chiave per la sicurezza dei dati nel cloud e una pietra miliare per Tim in termini di sviluppo tecnologico interno.

Applicazioni Pratiche e Sicurezza Il microchip troverà applicazione in diversi settori, inclusi i servizi della pubblica amministrazione come l’identità digitale, i sistemi finanziari e di home banking.

La collaborazione con il governo italiano ha giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo di questo progetto, che mira a contrastare efficacemente il crimine informatico e a garantire l’autonomia strategica dell’Italia.





Collaborazione Europea e Sovranità Tecnologica Eugenio Santagata, l’AD di Telsy, ha evidenziato che il microprocessore è il risultato di una collaborazione estesa, coinvolgendo partner industriali e tecnologici italiani ed europei.

Il progetto incarna il concetto di sovranità nazionale in un ambito tecnologico, offrendo una soluzione concreta e facilmente accessibile per la sicurezza informatica.

Prospettive Future e Impatto sul Mercato Il microchip di Tim, completamente sviluppato e prodotto all’interno dell’UE, segna un importante passo avanti nel settore della cybersicurezza.

Con il rafforzamento dell’autonomia tecnologica, Tim si posiziona come leader nel settore, offrendo soluzioni innovative che rispondono alle crescenti esigenze di sicurezza nel mondo digitale.