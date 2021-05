SCOPRI LE OFFERTE HO. : UN PIANO TARIFFARIO SU MISURA PER OGNI ESIGENZA

▷ Tokenizza Subito la tua azienda in Svizzera con un Partner Affidabile ed a costi molto competitivi: CLICCA QUI ORA!

Tra tutti gli operatori di telefonia mobile, ho. continua ad essere il più apprezzato in Italia e sta riscuotendo un successo davvero enorme. Il motivo? Sicuramente l’ottimo servizio clienti offerto, la copertura di rete che di certo non delude le aspettative ma anche e soprattutto i piani tariffari su misura, in grado di assecondare qualsiasi esigenza. Hai bisogno di tanti Giga perché sei sempre connesso e consumi parecchio traffico dati? Non navighi mai in internet e vorresti un piano solo voce, per risparmiare e poter effettuare chiamate in tutta libertà? Ti occorre un pacchetto completo e ricco, ma ad un buon prezzo? Scopriamo insieme le tariffe dedicate ho. che permettono a tutti di trovare la soluzione perfetta per le proprie necessità.

▷▷▷ Per approfondire clicca qui: Il pacchetto Microsoft Office potrebbe essere gratis sui nuovi ipad in arrivo ▷ Le migliori offerte Smartphone Xiaomi di oggi su

ho. mobile: le offerte voce e dati del momento

Se quello che ti occorre è un pacchetto completo, che includa SMS e chiamate illimitati ma anche tanti Giga per poter navigare online in tutta libertà? Allora puoi attivare uno dei piani tariffari ho. dedicati, il cui costo varia a seconda dell’operatore di provenienza, rimanendo comunque decisamente conveniente.

L’offerta più economica, riservata a chi passa ad ho. da Iliad, Fastweb, Poste Mobile e alcuni altri operatori virtuali ha un costo di 6,99 euro e comprende SMS e chiamate illimitati più 70 Giga di traffico dati al mese. L’attivazione avrebbe un prezzo di 29 euro, ma per i clienti di operatori virtuali è gratuita. L’unico costo extra da versare al momento dell’attivazione, oltre ai 10 euro per la prima ricarica, sono 99 centesimi per la SIM.

Un’altra offerta interessante, sempre riservata ai clienti Iliad, Coop Voce e di altri operatori virtuali, prevede la possibilità di aumentare il numero dei Giga a disposizione in un mese portandoli a 100, per un costo totale di 7,99 euro mensile.

Per chi acquista una nuova SIM senza richiedere la portabilità del numero è inoltre disponibile il piano tariffario a soli 8,99 euro al mese, che comprende SMS e chiamate illimitati più 70 Giga di traffico dati. Infine, chi passa ad ho. da WindTre, Tim, Vodafone o Very Mobile può sottoscrivere la stessa offerta al prezzo però di 13,99 euro al mese.

ho. mobile: le offerte solo voce

ho. mobile ha pensato anche a coloro che necessitano esclusivamente di un piano tariffario per effettuare chiamate e inviare SMS, senza alcun traffico dati per navigare online. In questo caso è sufficiente recarsi in un qualsiasi negozio autorizzato ed è possibile richiedere la portabilità del proprio numero oppure attivare una nuova SIM.

ho. mobile: le offerte solo dati

Per chi invece ha bisogno solo di traffico dati per navigare online anche da casa, in sostituzione della linea fissa in modalità hotspot, ho. mobile propone due differenti piani dedicati. Il primo comprende 100 GB ad una velocità massima di 30 Mbps al costo di 12,99 euro al mese, mentre il secondo include 200 GB di traffico dati ad una velocità massima di 60 Mbps.

Le offerte ho. accontentano proprio tutti quindi e conviene approfittarne, perché i prezzi sono effettivamente molto vantaggiosi.