Samsung Blockchain Keystore è GIà installato sul Samsung S20 per gestire le chiavi private

Dalla stampa internazionale abbiamo appreso che Samsung Blockchain Keystore , pensato per gestire le chiavi private, è ora disponibile sugli ultimi dispositivi Galaxy in diciassette paesi.

Come riportato meno di un mese fa, dopo molte aspettative, il Samsung Blockchain Keystore è installato sugli smartphone di punta appena svelati, inclusi gli ultimi dispositivi Galaxy, l’S20 e il pieghevole Z Flip.

“Samsung Blockchain Keystore è installato sul Galaxy S20 e Galaxy Z Flip e gli utenti possono scaricare il Blockchain Wallet dal Galaxy Store.

Il Keystore sfrutta il processore sicuro del Galaxy S20 in modo da fornire una maggiore sicurezza dagli attacchi basati sull’hardware”, Il portavoce di Samsung ha detto confermato alla stampa internazionale, senza approfondire l’utilizzo del Blockchain Wallet e dei piani di crescita relativi alla blockchain.

Tuttavia, Cryptonews.com ha appreso che i servizi blockchain sono attualmente disponibili su dispositivi Samsung in Corea del Sud, Canada e Stati Uniti, nonché in alcuni paesi in Europa e nel Sud-est asiatico / Oceania. Questi includono: Regno Unito, Germania, Svizzera, Spagna, Portogallo, Svezia, Austria, Finlandia, Danimarca, Norvegia, Islanda, Australia, Singapore e Filippine. Tuttavia, ciò varia in base al gestore, al mercato e al dispositivo, pertanto i consumatori devono verificare con il proprio fornitore di servizi locale.

Inoltre, nonostante alcune opinioni secondo cui potrebbero essere aggiunte funzioni avanzate ai nuovi dispositivi, non ci sono nuovi aggiornamenti al Keystore o al portafoglio da Galaxy S10.

La società ha dichiarato a gennaio che nel 2019 hanno spedito oltre 6,7 milioni di smartphone Galaxy 5G (Galaxy S10, Note10, Note10 +, Galaxy A90 e Galaxy Fold) a livello globale.

Nel frattempo, l’analista del settore Ming-Chi Kuo ha stimato a febbraio che Samsung ha venduto tra i 36-38 milioni di dispositivi Galaxy S10 in totale, e ha detto che venderà circa 30-32 milioni di S20.

Il 28 febbraio, l’agenzia di stampa Yonhap ha riferito, citando fonti del settore non divulgate, che circa 70.800 unità sono state vendute il primo giorno, “il 50 percento in meno rispetto ai loro predecessori, nel diffondersi dell’epidemia di coronavirus “.

“Le vendite sono state influenzate da forti riduzioni degli sconti per i nuovi telefoni e dal numero di visitatori dei negozi offline a causa dei timori di infezione da coronavirus”, afferma un funzionario di una società di telecomunicazioni locale.

Nel frattempo, Galaxy Z Flip è presumibilmente vendendo molto meglio, soprattutto rispetto a Galaxy scorso anno, come le fonti del settore affermano che le vendite sono più forti del previsto, che l’azienda è in rampa la produzione, e che si prevede di raggiungere 100.000 unità vendute in Solo la Corea del Sud entro la fine di questo mese, nonché 2-2,5 milioni di unità a livello globale entro la fine di quest’anno.