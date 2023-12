Pericoloso guardare il cellulare si rischia di appesantire il collo e la schiena: ecco come evitare infortuni pericolosi

“Collo da Cellulare”: Come lo Smartphone Sovraccarica la Tua Schiena e Cosa Puoi Fare

Nell’era digitale in cui viviamo, lo smartphone è diventato una parte indispensabile della nostra vita quotidiana. Lo utilizziamo per comunicare, lavorare, giocare e molto altro ancora. Tuttavia, quanto spesso ci fermiamo a pensare alle conseguenze fisiche di questo utilizzo costante? Un nuovo fenomeno noto come “collo da cellulare” o “sindrome tecnologica” sta emergendo, con rischi per la salute della nostra colonna vertebrale e della schiena. In questo articolo, esamineremo in dettaglio come uno sguardo allo smartphone può caricare decine di chili sul collo e cosa puoi fare per prevenire questi dolori e problemi alla schiena.

Il “Collo da Cellulare” e i Suoi Dolori Associati





Durante la pandemia, l’uso dei dispositivi elettronici è cresciuto in modo esponenziale, e con esso è emerso un problema crescente noto come “collo da cellulare” o “sindrome tecnologica”. Questo termine viene utilizzato per descrivere la tensione della colonna vertebrale causata dall’uso eccessivo di smartphone. Gli utenti di telefoni cellulari spesso trascorrono ore con la testa inclinata in avanti, guardando il display in una postura innaturale. Questo mette a dura prova il collo e l’intera schiena, causando dolore e disagio.

Un recente studio condotto dall’Università di Fujian, in Cina, ha rivelato che quando la colonna vertebrale cervicale è piegata in avanti di circa 30 gradi, il collo è sottoposto a un carico di 18 chilogrammi invece dei normali 4-6 chilogrammi di peso della testa. Quando si guarda il cellulare in questa postura, inclinando la testa di 60 gradi, si esercita una forza di oltre 27 chilogrammi sul collo. Questo stress costante può portare a tensione muscolare, mal di testa e, in casi estremi, danni ai dischi intervertebrali e all’artrosi.

Prevenzione e Cura: Cosa Puoi Fare?

La prevenzione è la chiave per evitare i dolori associati al “collo da cellulare”. La prima opzione consiste nel ridurre le sollecitazioni dei muscoli del collo, cercando di evitare di utilizzare dispositivi elettronici per lunghi periodi o adottando una postura migliore durante l’utilizzo. Tuttavia, l’esperto David Greuzinger dello studio Kieser all’aeroporto di Zurigo mette in dubbio l’efficacia di questo approccio, poiché è difficile per la maggior parte delle persone mantenere una postura perfetta per lungo tempo o rinunciare completamente ai dispositivi mobili.

Secondo Greuzinger, la prevenzione più praticabile consiste nell’aumentare la resistenza dei muscoli del collo attraverso un allenamento mirato. Su Internet, è possibile trovare numerosi esercizi per rafforzare questi muscoli, ma l’esperto consiglia cautela. La colonna cervicale è una struttura delicata, e durante l’allenamento si possono facilmente commettere errori che aggravano il problema. La supervisione di un esperto è quindi consigliata per assicurare che gli esercizi siano eseguiti correttamente e in modo sicuro.

In conclusione, il “collo da cellulare” è un problema crescente nell’era digitale in cui viviamo. Guardare lo smartphone può caricare decine di chili sul collo, portando a dolori muscolari, mal di testa e danni alla schiena. Tuttavia, è possibile prevenire questi problemi attraverso una corretta postura e un allenamento mirato dei muscoli del collo. Non sottovalutate gli effetti del vostro smartphone sulla vostra salute fisica; prendete misure preventive oggi stesso per godere di una vita digitale più sana e senza dolori.