OnePlus presenta OnePlus 11 5G e OnePlus Buds Pro 2

Oggi, il famoso marchio tecnologico globale OnePlus ha ufficialmente annunciato in Cina il debutto di due nuovi prodotti di prima classe: lo smartphone OnePlus 11 5G e gli auricolari OnePlus Buds Pro 2.

OnePlus 11 5G assicura prestazioni veloci e senza intoppi con una eccezionale fotocamera Hasselblad e un design accattivante.

Gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 assicurano invece un’esperienza audio immersiva con la massima qualità sonora nella sua categoria.

“Le prestazioni fast & smooth sono ormai parte integrante del DNA di OnePlus“, ha dichiarato Louis Li, Presidente di OnePlus China. “OnePlus 11 5G continuerà la tradizione OnePlus nell’offrire prodotti all’avanguardia in termini di prestazioni.“

OnePlus 11 5G

Caratteristiche da flagship per un’esperienza di altissimo livello

OnePlus 11 5G presenta tecnologie hardware e software avanzatissime, che portano le prestazioni fast & smooth tipiche di OnePlus a livelli mai visti prima. La piattaforma mobile Snapdragon® 8 Gen 2 offre una maggiore velocità della CPU (con miglioramento del 35%) e della GPU (con miglioramento del 25%), oltre ad una migliore efficienza energetica. Lo smartphone è anche dotato di memoria RAM fino a 16 GB e di un sistema avanzato di gestione della RAM progettato per migliorare le prestazioni in scenari multi-tasking e di gioco. Presenta inoltre un display AMOLED 2K A+ da 6,7 pollici a 120 Hz e tecnologia LTPO 3.0 che restituisce agli utenti un’immagine dai colori brillanti e vivaci. Infine, il sistema di ricarica rapida SUPERVOOC da 100 W e la batteria dual-cell da 5000 mAh garantiscono tempi di utilizzo prolungati.

Hasselblad Ambient Imagining

OnePlus 11 5G rinnova la storica collaborazione tra OnePlus e Hasselblad, offrendo un sistema a tripla fotocamera che cattura in modo naturale la bellezza di ogni momento. La scocca posteriore del telefono è dotata di un sensore principale IMX890 da 50MP, un sensore ultra-wide IMX581 da 48MP e un obiettivo per ritratti IMX709 da 32MP per ritratti in qualità DSLR. Inoltre, presenta il ritorno della tecnologia Hasselblad assieme a un nuovo sensore multispettrale a 13 canali per la rilevazione della luce e dei colori, assicurando che OnePlus 11 sia in grado di adattarsi a qualsiasi scenario.

Design “Black Hole”

La filosofia di OnePlus per un design leggero, compatto ed elegante viene esaltata nell’estetica di OnePlus 11 5G. Ispirato al concetto di “black hole”, OnePlus 11 5G è progettato per tutti coloro che vogliono distinguersi. Il modulo fotografico è realizzato in acciaio inossidabile cromato, che offre una qualità costruttiva eccezionale e una sensazione al tatto davvero premium.

OnePlus Buds Pro 2

Un nuovo standard per la qualità audio

Le OnePlus Buds Pro 2 stabiliscono un nuovo standard per la tecnologia audio spaziale offerta agli utenti Android. Grazie all’algoritmo di rendering spaziale OnePlus, le nuove OnePlus Buds Pro 2 offrono un’esperienza audio spaziale personalizzata, garantendo un campo sonoro più ampio e multidimensionale. Inoltre, la sorgente sonora stereo offre un effetto di rendering spaziale del suono, grazie anche alla presenza di un algoritmo di stereo upmixing sviluppato in proprio.

Infine, un sensore IMU a sei assi ad alta precisione monitora la posizione della testa dell’utente per ricalibrare l’audio in modo da offrire sempre un’esperienza di alta qualità.

Un vero teatro del suono

I doppi driver MelodyBoost™ sono stati creati in collaborazione con Dynaudio per offrire una qualità audio stereo anche in semplici auricolari. Il driver da 11 mm offre una migliore gestione delle basse frequenze per bassi più profondi, pieni e dinamici, mentre il driver da 6 mm offre una gamma sonora più ampia e suoni più chiari. Il design da 11 mm + 6 mm utilizza diaframmi in polimero di cristallo con bordi e cupole separati per migliorare il bilanciamento e il tono.

Lontano dal caos

Per consentire agli utenti di godere di un’esperienza di ascolto coinvolgente, le cuffie OnePlus Buds Pro 2 sono dotate della funzione Smart Adaptive Noise Cancellation (ANC), che elimina il rumore ambientale fino a 48dB. Inoltre, la cancellazione del rumore personalizzata è progettata per fornire l’effetto di cancellazione del rumore più adatto all’utente, sulla base dell’analisi del canale uditivo e della dispersione sonora.

Per garantire un ascolto continuo, gli auricolari OnePlus Buds Pro 2 offrono fino a 39 ore di riproduzione musicale, con la possibilità di effettuare ricariche aggiuntive all’interno della custodia. Infine, le OnePlus Buds Pro 2 supportano la dual connection e la tecnologia Bluetooth 5.3. LE.