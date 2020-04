Lead with Speed OnePlus lancia la OnePlus 8 Series. La nuova serie Premium presenta display fluido a 120Hz, ricarica wireless veloce e connettività 5G. La Serie 8 è disponibile per i preordini su OnePlus.com a partire dalle 19:00 del 14 aprile

OnePlus, brand globale nel settore della tecnologia mobile, presenta oggi la sua nuova linea di smartphone Premium – la OnePlus Serie 8 – che comprende l’ultra-Premium OnePlus 8 Pro e il Compact Flagship OnePlus 8.

Con l’obiettivo di offrire l’esperienza più fluida e veloce ai suoi utenti più tech-savvy, OnePlus porta i suoi inconfondibili display ad alta frequenza di aggiornamento fino a 120Hz, stabilendo così un nuovo benchmark nel settore per i dispositivi Premium.

“La Serie 8 è la più bella e potente line up di smartphone che abbiamo mai realizzato,” dichiara Pete Lau, Founder and CEO of OnePlus. “L’esperienza immersiva e fluida offerta dal display a 120 Hz di OnePlus 8 Pro, così come il design elegante e la forma compatta di OnePlus 8, offrono una user experience premium e “burdenless” mai vista prima d’ora”.

Da quando è stata fondata nel 2013, OnePlus produce dispositivi Premium che offrono ai propri utenti la migliore esperienza Android. Con la presentazione dei nuovi device flagship, caratterizzati da prestazioni potenti, design audace e display ultra-fluido, OnePlus mira a portare i consumatori di tutto il mondo a vivere un’esperienza digitale impareggiabile.

OnePlus 8 Pro

OnePlus 8 Pro è la new entry alla gamma di punta ultra Premium di OnePlus. Dal display AMOLED leader del settore con una frequenza di aggiornamento a 120Hz, fino al più recente Qualcomm Snapdragon 865, ogni aspetto è stato accuratamente ponderato per soddisfare le necessità degli appassionati di tecnologia più esigenti offrendo un’esperienza d’uso sofisticata.

Display fluido a 120Hz, fascino senza limiti

OnePlus 8 Pro vanta il Fluid Display QHD+ da 6,78″ con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Supportato da un’accuratezza del colore senza paragoni e da una luminosità di picco di 1300 nits leader del settore, il display ha ottenuto la valutazione A+ da DisplayMate[1] eguagliando e superando 13 record di qualità, più di qualsiasi altro smartphone.

Con 120 aggiornamenti al secondo dello schermo, animazioni e riproduzioni video si eseguono con una fluidità assoluta. L’esclusivo sistema di ottimizzazione di OnePlus, OnePlus Smooth Chain, ha anche aggiunto più di 280 miglioramenti al display per rendere ogni tocco, scorrimento e transizione più precisi e reattivi che mai. Grazie agli algoritmi avanzati di stima del movimento e compensazione del movimento (MEMC), i video possono essere visualizzati con una frequenza dei fotogrammi elevata fino a 120 fps con una minore sfocatura nel movimento e un’immagine più nitida.

Prestazioni potenti

OnePlus 8 Pro è alimentato da Snapdragon 865 con il sistema modem-RF 5G Qualcomm® Snapdragon ™ X55 5G, che consente una straordinaria connettività 5G multi-gigabit e prestazioni Wi-Fi 6 avanzate, fotografia di qualità professionale a velocità Gigapixel, performance di gaming a livello di un desktop computer ultra realistiche ed esperienze AI intuitive. OnePlus 8 Pro presenta anche un’ampia configurazione RAM e altoparlanti dual-stereo.

OnePlus 8 Pro è dotato di un massimo di 12 GB di RAM LPDDR5 all’avanguardia per una potenza di elaborazione fino al 30% più veloce e una migliore efficienza energetica, fino al 20% in più. Alimentato da Dolby Atmos®, OnePlus 8 Pro offre un suono coinvolgente tramite il set di altoparlanti dualstereo in forte espansione e il rinnovato motore di vibrazione aptica offre all’utente un nuovo livello di feedback tattile durante tutte le situazioni di intrattenimento.

Comparto fotografico completo

Con una fotocamera principale da 48 MP dotata di un sensore Sony su misura, un obiettivo ultra grandangolare da 48 MP con un campo visivo completo di 120 gradi, un teleobiettivo con 3x ibrido e zoom digitale 30x e una fotocamera con filtro a colori distintivo, OnePlus 8 Pro presenta il primo sistema quad-camera dell’azienda con l’obiettivo di soddisfare le necessità dei creator, come fotografi o videomaker, più esigenti.

La fotocamera principale da 48 MP di OnePlus 8 Pro è dotata di un sensore Sony IMX689 avanzato con un sensore da 1 / 1,4″ di grandi dimensioni, che consente agli utenti di catturare più luce per realizzare fotografie più luminose e chiare anche in condizioni di scarsa illuminazione. La fotocamera dispone anche di una tecnologia avanzata come doppio ISO nativo e la tecnologia 2×2 on-chip lens, che rende più facile ottenere scatti perfettamente bilanciati.

L’obiettivo ultra grandangolare da 48 MP vanta un ampio campo visivo di 120 gradi con un sensore Sony IMX586. Con il maggior numero di megapixel in qualsiasi fotocamera ultra grandangolare per smartphone, OnePlus 8 Pro è in grado di catturare più dettagli che mai, anche in condizioni di scarsa luminosità.

OnePlus 8 Pro include anche funzionalità video più potenti. È dotato di stabilizzazione ibrida dell’immagine, che combina la stabilizzazione ottica (OIS) ed elettronica (EIS) per video molto più stabili. E con la tecnologia 3-HDR, OnePlus 8 Pro possiede una gamma dinamica più elevata, donando agli scatti che in controluce sono più chiari, dettagli più colorati sia nelle ombre sia nelle aree ben illuminate.

Warp Charge 30 Wireless

OnePlus 8 Pro è il primo dispositivo OnePlus con la nuova e potente soluzione di ricarica wireless Warp Charge 30, che può fornire alla batteria di 4510mAh il 50% di energia in soli 30 minuti, rendendola una delle soluzioni di ricarica wireless più veloci del settore. Inoltre, Warp Charge 30T, l’esclusiva soluzione di ricarica rapida di OnePlus, può anche caricare la batteria al 50% in soli 23 minuti.

Design

OnePlus 8 Pro è disponibile in tre varianti di colore: Onyx Black, Ultramarine Blue e Glacial Green. Le versioni Ultramarine Blue e Glacial Green sfoggiano la nuova generazione matte-frosted glass con un grado di haze superiore, che gli conferisce una consistenza liscia e fine senza precedenti.

OnePlus 8

Con un design raffinato, display fluido 90Hz e connettività 5G, OnePlus 8 è il nuovissimo dispositivo compact flagship dell’azienda.

Display fluido a 90 Hz

L’ampio display fluido da 6,55″ di OnePlus 8, con una frequenza di aggiornamento di 90Hz offre un’esperienza immersiva cinematografica e un tempo di risposta migliorato per un feedback rapido. E con un indice di precisione del colore di JNCD 0.4, assicura che ogni dettaglio sia fedele alla realtà.

Con le sue proporzioni cinematografiche 20:9, OnePlus 8 è ideale per guardare film, giocare con videogame ricchi di azione e svolgere sessioni ad altra produttività. Grazie al supporto HDR 10 e 10+, foto e video sono più nitidi e vivaci. OnePlus 8 ha anche ottenuto la valutazione A+ da DisplayMate, eguagliando e superando 10 record di performance.

Comparto fotografico

Il versatile sistema fotografico di OnePlus 8 è composto da tre potenti fotocamere per catturare splendidi dettagli in ogni scatto. La fotocamera principale da 48 MP è dotata del sensore IMX586 Sony, perfetto per ottenere immagini chiare e nitide. Con un processore di segnale immagine Spectra 480 che elabora quattro volte più pixel rispetto a prima, OnePlus 8 può scattare foto ancora più nitide con un’elaborazione delle immagini avanzata come l’HDR.

A completare il comparto fotografico, anche un obiettivo grandangolare da 16 MP con una visione ampia di 116 gradi, perfetto per immagini panoramiche senza paragoni.

Performance

Anche OnePlus 8 è alimentato dallo Snapdragon 865 con il sistema Modem-RF Snapdragon X55 5G, che consente di offrire una sorprendente connettività 5G multi-gigabit. Con fino a 12 GB di RAM potenziata, gli utenti potranno immergersi in sessioni di gaming più potenti e lavorare ancora più velocemente nelle attività multitasking. Inoltre, viene fornito anche un massimo di 256 GB di spazio di archiviazione UFS 3.0, una delle velocità di archiviazione più elevate del settore.

Warp Charge 30T

OnePlus 8 vanta una batteria da 4300 mAh, che fornisce il 13% in più di durata mantenendo così il dispositivo acceso per tutta la giornata. Warp Charge 30T ricarica rapidamente la batteria, portandola al 50% in circa 22 minuti e si ricarica quasi altrettanto velocemente anche quando si utilizza il telefono.

Design

Con un peso di soli 180 grammi e uno spessore di 8 mm, OnePlus 8 è uno dei telefoni 5G più compatti e leggeri del settore. Simile al suo fratello maggiore OnePlus 8 Pro, questo modello è disponibile nelle colorazioni Onyx Black e Glacial Green e in una nuovissima variante di colore, l’Interstellar Glow.

OxygenOS

Sulla serie OnePlus 8, OxygenOS abbina la perfetta esperienza Android offerta da OnePlus a effetti visivi più raffinati e miglioramenti nella user experience. Il nuovo sistema presenta una serie di aggiornamenti, dalle icone delle impostazioni e gli sfondi dinamici, fino ad altre nuove potenti funzionalità di Android 10.

OxygenOS presenta un “Dark Theme 2.0” fatto su misura per i dispositivi OnePlus e ottimizzato per essere compatibile con ancora più app. Ispirati al linguaggio minimalista del design OnePlus, i nuovi sfondi dinamici cambiano leggermente le tonalità di colore in base alle condizioni delle temperature esterne.

OnePlus annuncia anche la sua partnership con Google per Google One, l’abbonamento che offre uno spazio di archiviazione esteso su Google Drive, Gmail e Google Foto e backup automatico del telefono. Con Google One, gli utenti saranno in grado di mantenere le loro foto, i loro contatti e tanto altro ancora al sicuro all’interno del cloud. Tutti gli utenti della serie OnePlus 8 possono usufruire di una prova gratuita di tre mesi con 100 GB di spazio di archiviazione cloud, mentre i proprietari dei dispositivi OnePlus già in essere possono beneficiare di una prova gratuita di un mese.

Dai dispositivi della Serie 8 è inoltre possibile accedere ad Alexa. Basta scaricare l’app, completare la configurazione e dare il permesso di effettuare chiamate, controllare i dispositivi della smart home, accedere alla libreria di Alexa e altro ancora. Nei prossimi mesi, OnePlus lancerà nuove funzionalità che consentiranno ai clienti di utilizzare Alexa per avviare una sessione in modalità Zen e collegare i loro telefoni alla TV. Sulla Serie 8, Amazon e OnePlus si impegnano a fornire ai clienti la scelta e la flessibilità di interagire con più servizi vocali.

Connettività 5G

OnePlus Serie 8 è la prima linea completa di device OnePlus con tecnologia 5G, che consente agli utenti di essere tra i primi a godere della velocità di connessione senza precedenti offerta dal 5G. Dopo il primo dispositivo 5G dell’azienda, uscito lo scorso anno in Europa, OnePlus sta aiutando a inaugurare l’era di questa nuova connessione, essendo tra i primi nel settore a offrire una linea completa di dispositivi 5G nel 2020.

Bullets Wireless Z

Bullets Wireless Z è la nuova versione di OnePlus dei rinomati auricolari wireless progettati per soddisfare la passione per la musica e semplificarne l’esperienza di ascolto. Con una ricarica rapida di 10 minuti, questi auricolari leggeri e compatti offrono la riproduzione musicale fino a 10 ore, mentre una ricarica completa garantisce fino a 20 ore di durata della batteria. Sono disponibili in più colori: black, blue, mint e oat.

Prezzi e disponibilità

In Italia, la OnePlus Serie 8 sarà disponibile sull’e-commerce OnePlus e su Amazon ai seguenti prezzi:

OnePlus 8 sarà disponibile nella versione 8GB+128GB nei colori Onyx Black e Glacial Green al prezzo di 719,00 €.

OnePlus 8 sarà disponibile nella versione 12GB+256GB nei colori Glacial Green e Interstellar Glow al prezzo di 819,00 €.

OnePlus 8 Pro sarà disponibile nella versione 8GB+128GB nel colore Onyx Black al prezzo di 919,00 €.

OnePlus 8 Pro sarà disponibile nella versione 12GB+256GB nei colori Glacial Green e Ultramarine Blue al prezzo di 1.019 €.

OnePlus 8 Interstellar Glow sarà in vendita dal 4 maggio, mentre tutte le altre varianti di colore della serie OnePlus 8 saranno disponibili dal 21 aprile.

Gli accessori, invece, come OnePlus Warp Charge 30 Wireless Charger e OnePlus Bullets Wireless Z saranno disponibili ai relativi prezzi:69,95 € e 49,95 €.

Dalle ore 18:00 (CEST) del 14 aprile, gli utenti potranno acquistare anche l’esclusivo pop-up box della OnePlus Serie 8, disponibile in quantità limitata sul sito ufficiale di OnePlus.

[1] Leader del settore nella valutazione degli schermi.